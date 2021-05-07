Туніс вводить локдаун на тиждень: в країні діятиме низка заборон

Через неприятливу ситуацію з коронавірусом влада Тунісу вирішила ввести в країні локдаун. Діятимуть дорсткі обмеження тиждень – з 9 по 16 травня.
Про це повідомив прем'єр-міністр країни Хішам Машіші. Під час локдауну діятиме навіть комендантська година – з 19:00 до 5:00.
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У Тунісі на тиждень заборонили пересуватись між містами
Також жителі Тунісу на це тиждень не можуть пересуватись між містами. Щоправда, є винятки – в екстрених випадках.
Які ще обмеження діятимуть:
- Заборонені усі культурні та спортивні заходи
- Не працюватимуть усі ринки
- Також зачинять храми
- Продукти можна буде купити лише у магазинах.
Жителів закликають максимально проводити вдома час. Можна виходити на вулицю за продуктами, ліками або ж на вакцинацію. З 3 травня усі, хто прибув на територію країни, змушені відбути тижневий карантин.Цікаво! Нещодавно вирішили посилити карантин і в Єгипті. У країні 2 тижні будуть закриті пляжі та парки, а також частково – ресторани й торгові центри. Обмеження діятимуть з 6 по 21 травня.
Яка ситуація з коронавірусом у Тунісі?
Станом на 7 травня у країні виявили 317 тисяч випадків коронавірусу, з них понад 11 тисяч – летальні. Від хвороби одужали більше ніж 272 тисяч осіб. За останню добу в країні виявили 1410 нових випадків COVID-19.