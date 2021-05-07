Туніс вводить локдаун на тиждень: в країні діятиме низка заборон

Через неприятливу ситуацію з коронавірусом влада Тунісу вирішила ввести в країні локдаун. Діятимуть дорсткі обмеження тиждень – з 9 по 16 травня.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Хішам Машіші. Під час локдауну діятиме навіть комендантська година – з 19:00 до 5:00.

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У Тунісі на тиждень заборонили пересуватись між містами

Також жителі Тунісу на це тиждень не можуть пересуватись між містами. Щоправда, є винятки – в екстрених випадках.

Які ще обмеження діятимуть:

Заборонені усі культурні та спортивні заходи

Не працюватимуть усі ринки

Також зачинять храми

Продукти можна буде купити лише у магазинах.

Жителів закликають максимально проводити вдома час. Можна виходити на вулицю за продуктами, ліками або ж на вакцинацію. З 3 травня усі, хто прибув на територію країни, змушені відбути тижневий карантин.

Яка ситуація з коронавірусом у Тунісі?

Станом на 7 травня у країні виявили Станом на 7 травня у країні виявили 317 тисяч випадків коронавірусу, з них понад 11 тисяч – летальні. Від хвороби одужали більше ніж 272 тисяч осіб. За останню добу в країні виявили 1410 нових випадків COVID-19.