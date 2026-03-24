Яку їжу не варто їсти перед польотом: викликає здуття і набряки

Перед польотом більшість пасажирів намагаються швидко перекусити, особливо якщо попереду тривалий переліт. Однак не вся їжа однаково добре підходить для подорожі літаком.

Виявляється, що деякі популярні снеки можуть лише погіршити самопочуття під час перельоту, пише Express.

Що не варто їсти перед польотом в літаку?

Експерти з подорожей визначили, що найбільш невдалим вибором перед посадкою вважаються солоні закуски – чипси, кренделі чи солоні горіхи. Їх найлегше взяти з собою у рюкзак та з’їсти в аеропорту, проте вони здатні викликати здуття, спрагу та відчуття важкості у шлунку.

Через сухе повітря в салоні організм швидше втрачає вологу, а надлишок солі лише підсилює цей ефект. Крім того, продукти з високим вмістом натрію можуть сприяти затримці рідини в організмі.



Фрукти та ягоди – здоровий перекус / Фото Freepik

Саме тому під час тривалих перельотів багато людей стикаються з набряками, особливо в області ніг. Якщо відчувається, що у взутті затісно, то це може бути якраз пов’язано із такими закусками.

Натомість експерти рекомендують підтримувати водний баланс – пити багато води до та під час польоту, а також обмежити кофеїн та алкоголь, які можуть сприяти зневодненню. Перекусити можна бананом чи злаковим батончиком.

Від улюблених снеків повністю відмовлятися не варто, проте перед вильотом їх краще уникати, бо вони здатні призвести до дискомфорту.

Чому у літаку не можна перевозити рідину понад 100 мілілітрів?

Правило обмеження на перевезення рідини в літаках до 100 мілілітрів з'явилося після викриття плану використання небезпечних рідин на борту у 2006 році, розповіла стюардеса Тетяна Іваніхіна розповіла у своєму інстаграмі. Проте деякі аеропорти вже скасували це обмеження завдяки новим сканерам, що дозволяють перевозити до 2 літрів рідин у ручній поклажі.

