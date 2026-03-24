Какую еду не стоит есть перед полетом: вызывает вздутие и отеки

Перед полетом большинство пассажиров стараются быстро перекусить, особенно если впереди длительный перелет. Однако не вся еда одинаково хорошо подходит для путешествия самолетом.

Оказывается, что некоторые популярные снеки могут только ухудшить самочувствие во время перелета, пишет Express.

Читайте также Секреты счастливого путешественника: что обязательно положить в ручную кладь для комфортного путешествия

Что не стоит есть перед полетом в самолете?

Эксперты по путешествиям определили, что наиболее неудачным выбором перед посадкой считаются соленые закуски – чипсы, крендели или соленые орехи. Их легче всего взять с собой в рюкзак и съесть в аэропорту, однако они способны вызвать вздутие, жажду и ощущение тяжести в желудке.

Из-за сухого воздуха в салоне организм быстрее теряет влагу, а избыток соли только усиливает этот эффект. Кроме того, продукты с высоким содержанием натрия могут способствовать задержке жидкости в организме.



Именно поэтому во время длительных перелетов многие люди сталкиваются с отеками, особенно в области ног. Если чувствуется, что в обуви тесно, то это может быть как раз связано с такими закусками.

Зато эксперты рекомендуют поддерживать водный баланс – пить много воды до и во время полета, а также ограничить кофеин и алкоголь, которые могут способствовать обезвоживанию. Перекусить можно бананом или злаковым батончиком.

От любимых снеков полностью отказываться не стоит, однако перед вылетом их лучше избегать, потому что они способны привести к дискомфорту.

Почему в самолете нельзя перевозить жидкость более 100 миллилитров?

Правило ограничения на перевозку жидкости в самолетах до 100 миллилитров появилось после разоблачения плана использования опасных жидкостей на борту в 2006 году, рассказала стюардесса Татьяна Иванихина рассказала в своем инстаграме. Однако некоторые аэропорты уже отменили это ограничение благодаря новым сканерам, позволяющие перевозить до 2 литров жидкостей в ручной клади.

Какие еще лайфхаки стоит прочитать?