Європейське місто з найкращою їжею в супермаркеті: туристи від нього в захваті

Сучасні туристи дедалі частіше відкривають для себе країну не лише через пляжі, пам’ятки чи музеї. Щоб знайти незвичні продукти й привезти додому оригінальні сувеніри – мандрівники відправляються у супермаркети.

Користувачі із захопленням показують свої покупки в країні, якій відпочивають, а відеоролики з полиць іспанських супермаркетів збирають тисячі переглядів, пише The Mirror.

Чому туристів приваблюють супермаркети?

Туристичний сайт Superbreak склав найкращі напрямки Європи з так званого продуктового туризму.

Лідером у рейтингу став Лісабон. Португальська столиця привабила експертів величезним вибором продуктових магазинів та доступними цінами.

Португалію нерідко називають однією з найдешевших країн Західної Європи для повсякденних витрат. У порівнянні з Великою Британією, продукти тут дешевші на 20 – 40%.

Одним з найвідоміших місць є Mercado de Campo de Ourique. Тут можна придбати місцеві продукти, а також поїсти чи випити кави.

Як виглядає відомий ринок у Лісабоні: дивіться відео

Одними з найпопулярніших сувенірів з Лісабона залишаються рибні консерви. Їх легко перевозити завдяки герметичній упаковці й тривалому терміну зберігання.

Друге місце у рейтингу посіла Барселона, яку високо оцінили завдяки знаменитому ринку Меркат-де-ла-Бокерія. Третьою стала Флоренція, що славиться великою кількістю спеціалізованих продуктових магазинів з місцевими делікатесами.

Країни, які увійшли до десятки з найкращою їжею у супермаркетах:

Лісабон, Португалія Барселона, Іспанія Флоренція, Італія Мадрид, Іспанія Париж, Франція Рим, Італія Болонья, Італія Порту, Португалія Сан-Себастьян, Іспанія Лінтон і Лінмут, Девон, Велика Британія

Що варто знати перед поверненням додому?

Перед тим як складати покупки у валізу, варто переконатися, чи витримають вони транспортування. Якщо ви подорожуєте з ручною поклажею, необхідно врахувати правила перевезення рідин.

Якщо продукт можна вилити чи вичавити, його вважатимуть рідиною. Також потрібно зважати на тривалість дороги та умови зберігання продуктів без холодильника.