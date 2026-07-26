Пользователи с восхищением показывают свои покупки в стране, которой отдыхают, а видеоролики с полок испанских супермаркетов собирают тысячи просмотров, пишет The Mirror .

Почему туристов привлекают супермаркеты?

Туристический сайт Superbreak составил лучшие направления Европы так называемого продуктового туризма.

Лидером в рейтинге стал Лиссабон. Португальская столица привлекла экспертов огромным выбором продуктовых магазинов и доступными ценами.

Португалию часто называют одной из самых дешевых стран Западной Европы для повседневных расходов. По сравнению с Великобританией, продукты здесь дешевле на 20 – 40%.

Одним из известнейших мест является Mercado de Campo de Ourique. Здесь можно приобрести местные продукты, а также есть или выпить кофе.

Как выглядит известный рынок в Лиссабоне: смотрите видео

Одними из самых популярных сувениров из Лиссабона остаются рыбные консервы. Их легко перевозить благодаря герметичной упаковке и длительному сроку хранения.

Второе место в рейтинге заняла Барселона, высоко оцененная благодаря знаменитому рынку Меркат-де-ла-Бокерия. Третьей стала Флоренция, славящаяся большим количеством специализированных продуктовых магазинов с местными деликатесами.

Страны, вошедшие в десятку с лучшей едой в супермаркетах:

Лиссабон, Португалия Барселона, Испания Флоренция, Италия Мадрид, Испания Париж, Франция Рим, Италия Болонья, Италия Порту, Португалия Сан-Себастьян, Испания Линтон и Линмут, Девон, Великобритания

Что следует знать перед возвращением домой?

Перед тем как сдавать покупки в чемодан, стоит убедиться, выдержат ли они транспортировку. Если вы путешествуете с ручной кладью, необходимо учесть правила перевозки жидкостей.

Если продукт можно вылить или выжать, его можно считать жидкостью. Также нужно учитывать длительность дороги и условия хранения продуктов без холодильника.