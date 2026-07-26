Пользователи с восхищением показывают свои покупки в стране, которой отдыхают, а видеоролики с полок испанских супермаркетов собирают тысячи просмотров, пишет The Mirror .
Почему туристов привлекают супермаркеты?
Туристический сайт Superbreak составил лучшие направления Европы так называемого продуктового туризма.
Лидером в рейтинге стал Лиссабон. Португальская столица привлекла экспертов огромным выбором продуктовых магазинов и доступными ценами.
Португалию часто называют одной из самых дешевых стран Западной Европы для повседневных расходов. По сравнению с Великобританией, продукты здесь дешевле на 20 – 40%.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Одним из известнейших мест является Mercado de Campo de Ourique. Здесь можно приобрести местные продукты, а также есть или выпить кофе.
Как выглядит известный рынок в Лиссабоне: смотрите видео
Одними из самых популярных сувениров из Лиссабона остаются рыбные консервы. Их легко перевозить благодаря герметичной упаковке и длительному сроку хранения.
Второе место в рейтинге заняла Барселона, высоко оцененная благодаря знаменитому рынку Меркат-де-ла-Бокерия. Третьей стала Флоренция, славящаяся большим количеством специализированных продуктовых магазинов с местными деликатесами.
Страны, вошедшие в десятку с лучшей едой в супермаркетах:
- Лиссабон, Португалия
- Барселона, Испания
- Флоренция, Италия
- Мадрид, Испания
- Париж, Франция
- Рим, Италия
- Болонья, Италия
- Порту, Португалия
- Сан-Себастьян, Испания
- Линтон и Линмут, Девон, Великобритания
Что следует знать перед возвращением домой?
Перед тем как сдавать покупки в чемодан, стоит убедиться, выдержат ли они транспортировку. Если вы путешествуете с ручной кладью, необходимо учесть правила перевозки жидкостей.
Если продукт можно вылить или выжать, его можно считать жидкостью. Также нужно учитывать длительность дороги и условия хранения продуктов без холодильника.