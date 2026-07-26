Користувачі із захопленням показують свої покупки в країні, якій відпочивають, а відеоролики з полиць іспанських супермаркетів збирають тисячі переглядів, пише The Mirror.
Чому туристів приваблюють супермаркети?
Туристичний сайт Superbreak склав найкращі напрямки Європи з так званого продуктового туризму.
Лідером у рейтингу став Лісабон. Португальська столиця привабила експертів величезним вибором продуктових магазинів та доступними цінами.
Португалію нерідко називають однією з найдешевших країн Західної Європи для повсякденних витрат. У порівнянні з Великою Британією, продукти тут дешевші на 20 – 40%.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Одним з найвідоміших місць є Mercado de Campo de Ourique. Тут можна придбати місцеві продукти, а також поїсти чи випити кави.
Як виглядає відомий ринок у Лісабоні: дивіться відео
Одними з найпопулярніших сувенірів з Лісабона залишаються рибні консерви. Їх легко перевозити завдяки герметичній упаковці й тривалому терміну зберігання.
Друге місце у рейтингу посіла Барселона, яку високо оцінили завдяки знаменитому ринку Меркат-де-ла-Бокерія. Третьою стала Флоренція, що славиться великою кількістю спеціалізованих продуктових магазинів з місцевими делікатесами.
Країни, які увійшли до десятки з найкращою їжею у супермаркетах:
- Лісабон, Португалія
- Барселона, Іспанія
- Флоренція, Італія
- Мадрид, Іспанія
- Париж, Франція
- Рим, Італія
- Болонья, Італія
- Порту, Португалія
- Сан-Себастьян, Іспанія
- Лінтон і Лінмут, Девон, Велика Британія
Що варто знати перед поверненням додому?
Перед тим як складати покупки у валізу, варто переконатися, чи витримають вони транспортування. Якщо ви подорожуєте з ручною поклажею, необхідно врахувати правила перевезення рідин.
Якщо продукт можна вилити чи вичавити, його вважатимуть рідиною. Також потрібно зважати на тривалість дороги та умови зберігання продуктів без холодильника.