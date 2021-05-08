Подорожувати попри COVID-19: які ціни на відпочинок у найпопулярніших туристичних країнах

Туреччина та Єгипет є двома найпопулярнішими країнами серед українських туристів. Є й багато інших розкішних курортів, де можна відчути як екстримальні мандрівки, так і спокійні.
COVID-19 вніс корективи
• Обслуговування
Пандемія внесла свої корективи і тепер туристи повинні носити з собою не тільки сонцезахисні окуляри, а й маску. Окрім того, зменшилась і кількість відпочивальників.
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Однак є певні зміни і в правилах. Тепер туристи не можуть самостійно взяти їжу – їх обслуговують. Такі нововведення подобаються не усім.
• Ціни
Через пандемію значно впали ціни на тури. За літній відпочинок у 4-зірковому готелі Туреччини чи Єгипту із системою all inclusive турист витратить приблизно 400 євро.
Популярними стали також Албанія, Болгарія, Чорногорія. Там можливі такі системи харчування:
- лише сніданки;
- сніданки та вечеря.
У такому разі людина витратить приблизно 300 доларів.
У Хорватії чи Греції потрібно викласти з гаманця щонайменше 400 доларів. Водночас на Кіпрі – від 450.
• Безпека
Експерти запевнили, що насправді не так страшно подорожувати під час пандемії, як здається.
Відпочивати за кордоном безпечніше, ніж жити в Україні. І навіть сам шлях ваш від будинку до готелю в Туреччині набагато безпечніший, ніж поїздка в громадському транспорті в Україні,
– зауважив віцепрезидент асоціації турагентств України Максим Дереза.
В аеропорту вимірюють температуру, стоять дезінфектори. На трансфері людина їде одна, поруч ніхто не сідає.
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Що робити у разі закриття кордонів
Однак експертка з туризму Валерія Барчан зазначила, що ситуація з туризмом може змінюватися щохвилини. Країни постійно відкривають та закривають кордони через епідеміологічну ситуацію.
Ми розуміємо, що країни відкриваються та закриваються. Однак, купуючи повноцінний тур, зазвичай туроператори лояльні і дають можливість перенести дату чи напрямок,
– сказала Барчан.
Тим часом попит на тури до Європи помітно знизився. Мовиться не про реальну купівлю, а саме запити користувачів. Закритими для України залишаються більшість країн ЄС, зокрема такі популярні країни:
- Італія;
- Франція;
- Німеччина;
- Іспанія.
Натомість відкриті:
- Мальдіви;
- Домінікана;
- Танзанія;
- ОАЕ.
Варто також врахувати, що майже кожна країна вимагає від українських туристів ПЛР-тести, який треба здати за 48 або 72 години до вильоту. Проте, на Кіпрі, у Грузії та ОАЕ доведеться пройти повторне тестування по прильоту в країну. Така ж процедура чекає туристів і при поверненні додому.