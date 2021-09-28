Що ж, можете втілити її у Шотландії. Там на продаж виставили острів Карн-Деас.

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У Шотландії продають безлюдний острів

Острів розташований на північно-західному узбережжі Шотландії в історичній області Хайленд.

Карн-Деас площею 22 акри позбавлений людей, на ньому багато дикої природи, зокрема морських свиней, дельфінів, китів та акул. Також на острові є скелі, бухти, гальковий пляж та навколишні води, які дозволять випробувати різні водні види спорту, наприклад, вітрильний спорт та дайвінг.

Карн-Деас дуже особливий і пропонує ідеальний притулок для тих, хто шукає місце, куди вони можуть піти, коли дійсно хочуть втекти від усього,

– зауважив Феннінг Уелстед, засновник Goldcrest.

Він також повідомив виданню Insider, що на острові взагалі немає будівель, тому можна побудувати невелику хатину.

Очевидно, що новий власник зможе реалізувати там свої ідеї. Щоправда, кожну з них доведеться узгодити з владою, адже Карн-Деас є частиною заповідного архіпелагу Літні острови.

Зверніть увагу! Ціна острова Карн-Деас складає приблизно 70 000 доларів.



Острів Карн-Деас / Фото Goldcrest Land & Forestry Group



У Шотландії продають безлюдний острів / Фото Goldcrest Land & Forestry Group

Острів Карн-Деас: мальовниче відео



Зауважимо, раніше у Шотландії продавали замок Кінлох за рекордно низькою ціною – лише 1 фунт стерлінгів.