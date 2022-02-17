Ціна помилки: як виправити інформацію в авіаквитку та скільки це коштує
Джерело:Trip My Dream
Поспіх та неуважність під час бронювання авіаквитків нерідко призводять до помилок при вводі інформації про пасажира.
Оскільки деякі перевізники можуть не пробачити навіть найменшої помилки у квитку, розповідаємо, як не пропустити бажану подорож через секундну неуважність
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Найтиповіші помилки в авіаквиткахЗверніть увагу! Якщо ви помітили, що допустили помилку, відразу зв'яжіться зі службою підтримки авіакомпанії або провайдера, в якого купували квиток. Вони дадуть вам повну інформацію про те, як внести зміни.
Є кілька найпоширеніших типів помилок в авіаквитках. Серед них:
- неправильно написані ім'я або прізвище;
- переплутані місцями ім'я і прізвище. Може бути критично, якщо мова йде про азійські напрямки;
- помилки в даті;
- помилка в номері паспорта;
- помилка в даті вильоту/прильоту. Якщо у вас не flexible-тариф, зміна дат буде платною;
- помилка в даті народження або графі статті.
Оформляючи квиток краще відразу перевірте написання свого прізвища та ім'я латиницею на сайті ДМСУ. Це убезпечить вас від помилок і переплат за їх виправлення.
Як виправити помилку, якщо вона вже здійснена? Універсальної відповіді немає, оскільки кожен перевізник встановлює свої правила. Розповідаємо про деякі найпопулярніші компанії в Україні.
МАУ
У МАУ все досить суворо: якщо допущена помилка, її можна виправити, сплативши сервісний збір в 50 доларів. Можлива різниця в тарифах у таких ситуаціях:
- за зміну в написанні імені або прізвища;
- при отриманні нового паспорта, в якому транслітерація імені/прізвища відрізняється від вказаної у квитку;
- зміни прізвища у зв'язку з одруженням при наданні свідоцтва про шлюб.
Для переоформлення квитка знадобиться копія паспорта. Важливо: виправити помилку можна тільки, якщо це заміна букв, а не імені або прізвища в цілому.
Якщо ви переплутали місцями ім'я та прізвище, це може стати проблемою при вильоті із закордонних аеропортів (наприклад, Пекіна або Бангкока). У цьому випадку перевізник рекомендує переоформити квиток.
Переоформити квиток на іншого пасажира неможливо.
Wizz Air
Як виправити інформацію в авіаквитку та скільки це коштує / Фото Unsplash
Угорський лоукостер очевидно змирився з тим, що пасажири поспіхом оформлюють бронювання та допускають помилок у наданій інформації, тому виправити імена дозволяють безкоштовно. Те ж стосується випадку, коли ім'я та прізвище переплутані місцями.
Однак, якщо помилки значно спотворюють ім'я чи прізвище, компанія стягує збір за їх виправлення. У випадку, якщо пасажир змінив прізвище після покупки квитка (при зміні сімейного статусу), потрібно звернутися до служби підтримки або звернутися в кол-центр, де вам нададуть розширену інструкцію.
Ryanair
Якщо у вашому квитку понад три помилки в імені чи прізвищі, неправильно зазначені серія, номер чи термін дії паспорта, є помилка в даті народження, національності або країні, що видала паспорт, доведеться внести зміни. Компанія робить це безкоштовно протягом 24 годин з моменту покупки квитка.
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SkyUp
SkyUp теж дотримується "правила трьох помилок", якщо це не перша буква і помилка не змінює звучання імені чи прізвища, то вона допустима. Крім цього, перевізник дозволяє безплатно виправити помилки у даті народження, серію і номер паспорта, а також поміняти місцями ім'я та прізвище. А ось переоформляти квиток на іншого пасажира заборонено.
KLM
У цієї авіакомпанії працює "правило трьох": якщо у вашому квитку до 3 помилок, до польоту вас допустять. Однак для перельотів в США необхідна абсолютна точність.
Також KLM готові виправити помилку безплатно, але для її виправлення необхідно звернутися до авіакомпанії не пізніше ніж за 24 години до початку реєстрації на рейс.
Lufthansa
Як виправити інформацію в авіаквитку та скільки це коштує / Фото Unsplash
Німецький авіаперевізник також допускає наявність у квитку до трьох помилок, якщо вони не спотворюють або не повністю змінюють звучання ваших імені та прізвища. У разі дрібних помилок, авіакомпанія зробить позначку у вашому бронюванні, щоб уникнути непорозумінь на реєстрації.
Air France
Air France допускає наявність у квитку до трьох незначних помилок в імені/прізвища пасажира, які не змінюють і не спотворюють значення імені.
Якщо ж ви купили квиток безпосередньо у перевізника і виявили в ньому помилку, зв'яжіться з кол-центром або з представництвом компанії в аеропорту для консультації.
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EasyJet
Авіакомпанія лояльно ставиться до наявності помилок в імені та прізвища у квитку. Якщо їх не більше трьох, перевізник готовий виправити їх без доплат.
Але, якщо помилка серйозна – за виправлення доведеться заплатити. Якщо вносите зміни більш ніж за 60 днів до вильоту – 20 – 25 фунтів стерлінгів; якщо менше, ніж за 60 днів – 47 – 52 фунти стерлінгів.
Turkish Airlines
Не дарма Turkish Airlines вважається однією з найкращих авіакомпаній світу – до помилок вони цілком лояльні. За них не штрафують, а якщо помилок не більше трьох і вони не змінюють звучання імені та прізвища, хвилюватися не варто. Те ж стосується і зміни місць імені та прізвища на квитку.