Ціна помилки: як виправити інформацію в авіаквитку та скільки це коштує

Оскільки деякі перевізники можуть не пробачити навіть найменшої помилки у квитку, розповідаємо, як не пропустити бажану подорож через секундну неуважність

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Найтиповіші помилки в авіаквитках

Якщо ви помітили, що допустили помилку, відразу зв'яжіться зі службою підтримки авіакомпанії або провайдера, в якого купували квиток. Вони дадуть вам повну інформацію про те, як внести зміни.

Є кілька найпоширеніших типів помилок в авіаквитках. Серед них:

неправильно написані ім'я або прізвище;

переплутані місцями ім'я і прізвище. Може бути критично, якщо мова йде про азійські напрямки;

помилки в даті;

помилка в номері паспорта;

помилка в даті вильоту/прильоту. Якщо у вас не flexible-тариф, зміна дат буде платною;

помилка в даті народження або графі статті.

Оформляючи квиток краще відразу перевірте написання свого прізвища та ім'я латиницею на сайті ДМСУ. Це убезпечить вас від помилок і переплат за їх виправлення.

Як виправити помилку, якщо вона вже здійснена? Універсальної відповіді немає, оскільки кожен перевізник встановлює свої правила. Розповідаємо про деякі найпопулярніші компанії в Україні.

МАУ

У МАУ все досить суворо: якщо допущена помилка, її можна виправити, сплативши сервісний збір в 50 доларів. Можлива різниця в тарифах у таких ситуаціях:

за зміну в написанні імені або прізвища;

при отриманні нового паспорта, в якому транслітерація імені/прізвища відрізняється від вказаної у квитку;

зміни прізвища у зв'язку з одруженням при наданні свідоцтва про шлюб.

Для переоформлення квитка знадобиться копія паспорта. Важливо: виправити помилку можна тільки, якщо це заміна букв, а не імені або прізвища в цілому.

Якщо ви переплутали місцями ім'я та прізвище, це може стати проблемою при вильоті із закордонних аеропортів (наприклад, Пекіна або Бангкока). У цьому випадку перевізник рекомендує переоформити квиток.

Переоформити квиток на іншого пасажира неможливо. Wizz Air

Як виправити інформацію в авіаквитку та скільки це коштує / Фото Unsplash Угорський лоукостер очевидно змирився з тим, що пасажири поспіхом оформлюють бронювання та допускають помилок у наданій інформації, тому виправити імена дозволяють безкоштовно. Те ж стосується випадку, коли ім'я та прізвище переплутані місцями. Однак, якщо помилки значно спотворюють ім'я чи прізвище, компанія стягує збір за їх виправлення. У випадку, якщо пасажир змінив прізвище після покупки квитка (при зміні сімейного статусу), потрібно звернутися до служби підтримки або звернутися в кол-центр, де вам нададуть розширену інструкцію. Ryanair Якщо у вашому квитку понад три помилки в імені чи прізвищі, неправильно зазначені серія, номер чи термін дії паспорта, є помилка в даті народження, національності або країні, що видала паспорт, доведеться внести зміни. Компанія робить це безкоштовно протягом 24 годин з моменту покупки квитка. До теми Буде літати, поки не буде війни: Ryanair не планує припиняти польоти до України SkyUp