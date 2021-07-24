Цікаві місця на Азовському узбережжі, які зможуть вас здивувати

На узбережжі Азовського моря є кілька місць, які варто відвідати просто заради цікавості. Наприклад, найбільшу вітроелектростанцію або Кам’яну могилу, що старша за піраміди. Для натхнення – захоплюючі фото.

Побачити цю красу можна абсолютно безкоштовно. Але вартує переглянути прогноз погоди, бо усі локації особливо гарно виглядають в сонячну погоду.

До слова Інстаграмна Україна: локації, де кожному треба зробити знімок

Ботіївська вітроелектростанція

Вона є найсучаснішою та найпотужнішою вітроелектростанцією в Україні та навіть входить до 5 найбільших наземних ВЕС Центральної та Східної Європи. Тут працюють 65 турбін данської компанії Vestas (найстаршої в ЄС!). Один вітряк займає площу розміром 1 гектар або ж 1 футбольне поле.

Вітроелектростанції спрямовані на використання природних ресурсів без шкідливого впливу на екологію. Наприклад, на Ботіївській ВЕС за 20 років отримають стільки енергії, скільки б отримали, якби використали гору вугілля розміром з .. Говерлу!

Кам’яна Могила

Це унікальна пам’ятка геології та археології світового значення. Вона розташована неподалік Мелітополя Запорізької області. Це дивний пагорб серед степу, з якого на додачу стирчать великі камені плити. Своєю формою він схожий на могилу, яку обклали велетенськими каменями на яскраво-жовтій подушці з піску. За даними археологів, ця пам’ятка є старшою за піраміди та Стоунхендж.

Бабах-Тарама

Ні, тут не роблять вибухівку! Це невеличке село, де промишляють риболовством. Воно розташоване на березі Білосарайської затоки між Бердянськом та Маріуполем.

Свою назву воно отримало з урумської, в перекладі означало "бабак". Місцеві жителі кажуть, що раніше цих гризунів тут було направду багато. Це місце чудово підійде поціновувачем безлюдного морського відпочинку.

Майже Сейшели

Вимоїна між Молочним лиманом та Азовським морем поблизу курорту Кирилівка. Вона є дуже важлива для збереження лиману та його місцевої фауни. Наприкінці 2019 року вимоїна була відновлена і почався процес наповнення Молочного лиману водами Азовського моря. Правда вражає?