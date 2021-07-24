Увидеть эту красоту можно абсолютно бесплатно. Но стоит посмотреть прогноз погоды, потому что все локации особенно хорошо смотрятся в солнечную погоду.

К слову Инстаграмная Украина: локации, где каждому надо сделать снимок

Ботиевская ветроэлектростанция

Она является самой современной и мощной ветроэлектростанции в Украине и даже входит в 5 крупнейших наземных ВЭС Центральной и Восточной Европы. Здесь работают 65 турбин датской компании Vestas (старейшей в ЕС!). Один ветряк занимает площадь размером 1 гектар или 1 футбольное поле.

Ветроэлектростанции направленные на использование природных ресурсов без вредного воздействия на экологию. Например, на Ботиевской ВЭС за 20 лет получат столько энергии, сколько бы получили, если бы использовали гору угля размером с .. Говерлу!

Каменная Могила

Это уникальный памятник архитектуры и археологии мирового значения. Она расположена недалеко от Мелитополя Запорожской области. Это странный холм в степи, с которого вдобавок торчат крупные камни плиты. Своей формой он похож на могилу, которую обложили огромными камнями на ярко-желтой подушке из песка. По данным археологов, этот памятник является старше пирамиды и Стоунхендж.

Бабах-Тарама

Нет, здесь не делают взрывчатку! Это небольшое село, где промышляют рыболовством. Он расположен на берегу Белосарайской залива между Бердянском и Мариуполем.

Свое название оно получило из урумского, в переводе означает "сурок". Местные жители говорят, что раньше этих грызунов здесь было действительно много. Это место прекрасно подойдет ценителем необитаемого морского отдыха.

Почти Сейшелы

Промоина между Молочным лиманом и Азовским морем вблизи курорта Кирилловка. Она очень важна для сохранения лимана и его местной фауны. В конце 2019 промоина была восстановлена и начался процесс наполнения Молочного лимана водами Азовского моря. Впечатляет же!