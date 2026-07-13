Українська тревел-блогерка Юлія Беркута поділилася добіркою місць Вінницької області, які, на її думку, обов'язково варто відвідати цього літа.

Які історичні пам'ятки Вінницької області варто побачити насамперед?

Першою локацією у добірці блогерки став палац Вітославських-Львових у селі Чернятин. Палац був збудований у 20-х роках 19 століття дворянами Вітославськими. Ще до його появи на цій території існувала паркова зона, яка після переходу у володіння родини стала ще доглянутішою. Тут були фруктові сади, а також висаджували рідкісні породи дерев.

Головною особливістю палацу є його архітектура. Будівлю виконали у неоготичному стилі, який поєднав легкі декоративні елементи, скульптури та яскравий фасад. Біля головного входу розташовані кам'яні леви, які колись тримали фамільні герби. Самі герби до наших днів не збереглися.

Окремої уваги заслуговують і старовинні ворота, з яких починається знайомство з маєтком. Сьогодні у будівлі працює аграрний коледж, однак сам палац відкритий для відвідувачів. Тут діє експозиція, присвячена історії маєтку та родині Вітославських. Туристи можуть оглянути внутрішні приміщення, оцінити архітектурні деталі та прогулятися територією старовинного парку, який, попри зміни, зберіг свою атмосферу.

Топ 5 цікавих локацій на Вінниччині / інстаграм julia.berkuta

Ще однією історичною перлиною став палац Потоцьких у Тульчині – один із найвідоміших палацово-паркових комплексів Вінниччини. Свого часу маєток був резиденцією графської родини Потоцьких. Саме тут проводили урочисті прийоми, а про розкіш палацу знали далеко за межами регіону. Власник палацу Станіслав Потоцький був поціновувачем мистецтва та зібрав велику колекцію живопису.

У галереї зберігалися роботи Ван Дейка, Рембрандта та Рубенса. Крім цього, він мав колекції монет, порцеляни та велику бібліотеку. Не менш вражаючим був парк "Хороше", який прикрашали фонтани, квітники та навіть цитрусові дерева. Сьогодні частина палацу перебуває в аварійному стані, а задній двір і парк значною мірою зруйновані. Водночас передня частина комплексу і досі справляє сильне враження.

Де на Вінниччині можна побачити незвичайну природу?

Третьою локацією у добірці став Черепашинецький кар'єр. Його історія почалася ще за радянських часів, коли тут видобували граніт для будівництва. Після завершення робіт кар'єр поступово заповнився водою, перетворившись на глибоке озеро з прозорою водою.

Сьогодні це місце відоме своїм насиченим блакитним кольором води, який особливо ефектно виглядає на фоні високих гранітних скель. Колишній промисловий об'єкт став популярною туристичною локацією, куди приїжджають помилуватися краєвидами та провести час на природі. Саме поєднання стрімких скель і чистої води створює пейзаж, який важко очікувати побачити у центральній частині України.

Які менш відомі місця радить відвідати блогерка?

До своєї добірки Юлія також включила Сокілецький водно-вальцевий млин, розташований на порогах річки Південний Буг між селами Сокілець і Печера. Чотириповерхову будівлю наприкінці 19 століття звели німецькі майстри за проєктом архітектора Яна Гойріха, коли цими землями володів граф Костянтин Потоцький.

Млин побудували з бутового каменю та червоної цегли. До наших днів збереглися металевий декор і частина старовинного обладнання. Поруч також можна побачити будівлю складу та крупорушку. У 1951 році споруду перебудували під гідроелектростанцію і маслозавод, однак у 1992 році електростанція згоріла. Нині існують проєкти відновлення комплексу та створення на його базі туристично-рекреаційного простору.

П'ятою локацією блогерка назвала секретний оглядовий майданчик поблизу села Печера. Дівчина поділилася його координатами: 48°51'27.2"N, 28°43'25.0"E.

Де розташований оглядовий майданчик: дивитись на картах.