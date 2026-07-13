Украинская тревел-блогерша Юлия Беркута поделилась подборкой мест в Винницкой области, которые, по ее мнению, обязательно стоит посетить этим летом.

Какие исторические достопримечательности Винницкой области стоит увидеть в первую очередь?

Первой локацией в подборке блогерши стал дворец Витославских-Львовых в селе Чернятин. Дворец был построен в 20-х годах 19 века дворянами Витославскими. Еще до его появления на этой территории существовала парковая зона, которая после перехода во владение семьи стала еще более ухоженной. Здесь были фруктовые сады, а также высаживались редкие породы деревьев.

Главной особенностью дворца является его архитектура. Здание построено в неоготическом стиле, сочетающем легкие декоративные элементы, скульптуры и яркий фасад. У главного входа расположены каменные львы, которые когда-то держали фамильные гербы. Сами гербы до наших дней не сохранились.

Отдельного внимания заслуживают и старинные ворота, с которых начинается знакомство с поместьем. Сегодня в здании работает аграрный колледж, однако сам дворец открыт для посетителей. Здесь действует экспозиция, посвященная истории имения и семье Витославских. Туристы могут осмотреть внутренние помещения, оценить архитектурные детали и прогуляться по территории старинного парка, который, несмотря на перемены, сохранил свою атмосферу.

Топ-5 интересных локаций в Винницкой области / инстаграм julia.berkuta

Еще одной исторической жемчужиной стал дворец Потоцких в Тульчине – один из самых известных дворцово-парковых комплексов Винницкой области. В свое время усадьба была резиденцией графской семьи Потоцких. Именно здесь устраивали торжественные приемы, а о роскоши дворца знали далеко за пределами региона. Владелец дворца Станислав Потоцкий был ценителем искусства и собрал большую коллекцию живописи.

В галерее хранились работы Ван Дейка, Рембрандта и Рубенса. Кроме того, у него были коллекции монет, фарфора и большая библиотека. Не менее впечатляющим был парк "Хороше", который украшали фонтаны, цветники и даже цитрусовые деревья. Сегодня часть дворца находится в аварийном состоянии, а задний двор и парк в значительной степени разрушены. В то же время передняя часть комплекса до сих пор производит сильное впечатление.

Где в Винницкой области можно увидеть необычную природу?

Третьей локацией в подборке стал Черепашинецкий карьер. Его история началась еще в советские времена, когда здесь добывали гранит для строительства. После завершения работ карьер постепенно заполнился водой, превратившись в глубокое озеро с прозрачной водой.

Сегодня это место известно своим насыщенным голубым цветом воды, который особенно эффектно смотрится на фоне высоких гранитных скал. Бывший промышленный объект стал популярной туристической локацией, куда приезжают полюбоваться пейзажами и провести время на природе. Именно сочетание отвесных скал и чистой воды создает пейзаж, который вряд ли ожидаешь увидеть в центральной части Украины.

Какие менее известные места советует посетить блогерша?

В свою подборку Юлия также включила Сокилецкую водно-вальцевую мельницу, расположенную на порогах реки Южный Буг между селами Сокилец и Печера. Четырехэтажное здание в конце 19 века возвели немецкие мастера по проекту архитектора Яна Гойриха, когда этими землями владел граф Константин Потоцкий.

Мельница была построена из бутового камня и красного кирпича. До наших дней сохранились металлический декор и часть старинного оборудования. Рядом также можно увидеть здание склада и круподробилку. В 1951 году сооружение переоборудовали под гидроэлектростанцию и маслозавод, однако в 1992 году электростанция сгорела. Сейчас существуют проекты восстановления комплекса и создания на его базе туристическо-рекреационного пространства.

Пятой локацией блогерша назвала секретную смотровую площадку вблизи села Печера. Девушка поделилась ее координатами: 48°51'27.2"N, 28°43'25.0"E.

Где находится смотровая площадка: смотрите на картах.