Вже цієї суботи український боксер Олександр Усик проведе чемпіонський поєдинок у Єгипті, де захищатиме титул у надважкій вазі в межах турніру The Ring "Glory in Giza". Колись Гіза асоціювалася у туристів виключно з пірамідами, однак сьогодні це значно більше, ніж просто одна з найвідоміших пам'яток світу. Щоб не загубитися серед десятків локацій і розваг, 24 Канал зібрав найцікавіші речі, які варто зробити туристу. Але почнемо ми розповідь з відомих пірамід, а саме – як вони утворилися.

Чим особливі піраміди Гізи та як вони утворилися?

Піраміди Гізи є найстарішим і єдиним збереженим дивом із семи чудес стародавнього світу. Цей грандіозний комплекс виник на скелястому плато на західному березі річки Ніл поблизу сучасного Каїра завдяки зусиллям правителів IV династії Стародавнього Єгипту приблизно у 2575 – 2465 роках до нашої ери, розповідає Britannica. Будівництво цих гігантських монументів тривало десятиліттями за допомогою колосальних похилих і кругових набережних із цегли, землі та піску, якими робітники за допомогою санчат, роликів і важелів піднімали вгору величезні кам'яні брили.

Як виглядають піраміди Гізи: дивитись відео

Всупереч міфам про мільйони рабів, сучасні археологи з'ясували, що комплекс будували постійні команди з близько 20 000 професійних найманих робітників, ремісників та допоміжного персоналу: лікарів, пекарів і священиків, для яких поруч зводили цілі робочі квартали з майстернями та гробницями. У 1979 році весь цей історичний район разом із сусідніми некрополями Мемфіса був офіційно визнаний об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Три головні піраміди Гізи:

Велика піраміда Хуфу (Хеопса): найстаріша, найбільша та найбільш колосальна єдина будівля, коли-небудь зведена на планеті. Вона важить близько 5,75 мільйона тонн і складається з 2,3 мільйона ретельно витесаних кам'яних блоків, а її первісна висота становила 147 метрів, хоча через втрату зовнішнього вапнякового облицювання зараз вона дорівнює 138 метрам.

Вхід до Великої піраміди розташований на північній стороні на висоті 18 метрів над землею, звідки похилий коридор веде вниз, пробиваючи скелястий ґрунт. З цього ж коридору починається підйомний шлях, який веде до кімнати, відомої як Палата Королеви, та відкриває доступ до великої похилої галереї довжиною 46 метрів.



Планування Великої піраміди / фото Britannica

Наприкінці цієї галереї розташована Королівська палата – головна поховальна кімната, повністю вистелена та покрита величезними гранітними блоками. Щоб захистити стелю камери від колосальної ваги верхніх шарів кам'яної кладки, над нею звели п'ять спеціальних відсіків, розділених масивними гранітними плитами для відведення тиску споруди.

З цієї кімнати косо назовні виходять дві вузькі шахти, які могли служити як для релігійних ритуалів, так і для звичайної вентиляції. Оскільки всі піраміди були повністю розграбовані ще в давнину та середньовіччя, оригінальні могильні товари та мумії у поховальних камерах до нашого часу не збереглися.

Що побачити та зробити туристу у Гізі?

Великий Сфінкс

Величезна статуя з тілом лева та людською головою була вирізьблена просто зі скелі приблизно у 2500 році до нашої ери. Туристи традиційно фотографуються біля обличчя Сфінкса, однак варто пройти далі, щоб побачити його гігантські лапи та масштаб пам'ятки повністю.

Як виглядає Великий Сфінкс: дивитись відео

Повечеряти з видом на піраміди

За останні роки Гіза стала значно сучаснішою, а поруч із пам'ятками з'явилися стильні ресторани та кафе. Деякі заклади пропонують традиційну єгипетську кухню просто з видом на піраміди. Особливо популярними серед туристів є вечірні вечері на терасах, коли стародавні споруди підсвічуються у темряві.

Відвідати Великий Єгипетський музей

Новий Великий Єгипетський музей уже називають однією з головних культурних подій століття. Саме тут зібрали легендарні скарби Тутанхамона, стародавні статуї, прикраси та артефакти, які роками зберігалися у різних колекціях. Музей настільки масштабний, що на його огляд радять виділяти щонайменше пів дня.

Великий Єгипетський музей / фото Richard Mortel

Поглянути на піраміди з висоти

Для любителів екстриму у Гізі доступні польоти на парамоторі над пустелею та пірамідами. Під час такої подорожі можна побачити знаменитий комплекс із висоти пташиного польоту.

Варіанти транспорту з аеропорту Гізи

Найпоширеніший спосіб – це таксі, які легко знайти біля терміналів. Перед поїздкою рекомендується заздалегідь узгодити вартість або переконатися, що водій користується лічильником. Часто таксисти добре орієнтуються в місті та можуть навіть виступати своєрідними "неформальними гідами" під час першої поїздки.

Також популярними є сервіси виклику авто через додатки, зокрема Uber і Careem, розповідає MKCL. Вони працюють у Каїрі та Гізі стабільно, дозволяють заздалегідь бачити вартість поїздки та обрати більш комфортний і передбачуваний варіант трансферу прямо до готелю або до комплексу пірамід. Для бюджетних мандрівників доступний громадський транспорт, зокрема автобуси, що з'єднують аеропорт із різними районами міста. Водночас цей варіант може бути менш зручним для туристів через складні маршрути та необхідність орієнтуватися на місці.

Окремо варто згадати приватні трансфери, які часто організовують готелі або туроператори. Це один із найзручніших варіантів, адже водій заздалегідь зустрічає пасажирів в аеропорту та доставляє їх безпосередньо до місця призначення. Також в аеропорту доступні сервіси прокату автомобілів для тих, хто планує самостійно подорожувати Єгиптом. Водночас варто враховувати інтенсивний місцевий трафік, який може бути складним для недосвідчених водіїв.