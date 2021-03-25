Обов'язкові чайові, кам'яне місто і африканська п'ятірка: цікаві факти про Танзанію

Танзанія – є візитною карткою Африки. Саме тут найкрасивіша природа з усіма кліматичними зонами. Ви зможете піднятися на Кіліманджаро, полежати на білосніжних пляжах і пофотографувати диких тварин.

Редакція поспілкувалася з гідом і мандрівником Максимом Баландюхом. Він поділився своїми враженнями від поїздки до Танзанії.

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Цікаві факти про Танзанію

Позитив всюди

Мандрівник каже, що танзанійці – дуже співочий і позитивний народ. Якщо українці звикли до того, що постійно є якісь проблеми, то тут завжди все добре.

Країна нацпарків

Понад 30 відсотків території Танзанії займають природоохоронні території. Там багато національних парків, де живуть місцеві племена.

Не плануйте подорож навесні

Якщо ви не хочете потрапити на сезон дощів, то вирушайте сюди влітку або взимку.

Кіліманджаро

Це найвища гора в Африці, а по дорозі до вершини тут можна зустріти різні ландшафти – від джунглів на початку шляху до скель і снігів зверху.



Кіліманджаро / Фото: Максим Баландюх

Супровід обов'язковий

Кіліманджаро – національний парк, тому на гору не можна підійматися самостійно. Ви зобов'язані найняти собі місцевих гідів та портерів, які нестимуть речі. Максим зауважив, що на маршруті є спеціальні пости, де перевіряють кількість людей і документи гідів.

Чайові

Неофіційним правилом Кіліманджаро – є чайові для портерів. Мандрівник згадує, що дуже хочеться віддячити людям, які несуть ваші речі, у всьому допомагають і навіть підбадьорюють.

Акліматизація

Щоб підкорити найвищу вершину Африки потрібно мати добру фізичну підготовку. Для такої висоти потрібна акліматизація. Тому Максим радить вибирати якнайдовші маршрути (7 і більше днів), а от для спуску можна обрати коротші маршрути.

Перш за все активність

Якщо ви хочете побачити національні парки, провести активно час – плануйте це до сходження.

Там поруч екватор, тому досить спекотно і коли ти втомлений спускаєшся, то хочеться відпочити, полежати біля басейну або на морі й пити сочок з кокосів, – поділився Максим.

Білосніжний пісок

Якщо хочеться лінивого відпочинку – вам на острів Занзібар, який славиться красивими пляжами з білосніжним піском.



Занзібар / Фото: UnSplash

Морський відпочинок з колоритом

Тут ви не просто зможете полежати на пляжі, а й побачити місцевий колорит. Для цього варто зайти в будь-яке село на Занзібарі.

Африканська п'ятірка

Танзанія – країна сафарі. На території національних парків ви побачите п'ять найбільших тварин Африки: слона, лева, буйвола, носорога та леопарда.

Дикі тварини в кратері вулкану

Заповідник Нгоронгоро має круглу форму і це справжній кратер вулкану. Зараз тут живуть дикі тварини. Це дуже хороший варіант для сафарі.

Міграція тварин

Можна приїхати на сафарі й повернутися розчарованими, бо зустрінете мало тварин. Причина – міграція тварин в парку Серенгеті – одному з найпопулярніших для сафарі. Більший шанс побачити щось цікаве у листопаді.



Жирафи у парку Серенгеті / Фото: UnSplash

Непостійні припливи і відпливи

Там кожні 6 годин міняється стан океану. Є море, на кожному кроці вода, а через пару годин – пустка навколо, величезна територія і це неймовірно, – каже Максим.

2 долари за пакет овочів

Обід в ресторані коштує приблизно 20 доларів. А от овочі на місцевих базарах можна купити вдвічі дешевше. Але якщо ви турист інколи доводиться платити більше, ніж місцевим. Наприклад, Максим заплатив у 10 разів дорожче у місцевому закладі.

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Ресторани без назв

На Занзібарі є багато ресторанчиків, але запам'ятати їх складно, тому що назви дуже схожі між собою. Уздовж берега заклади називаються "Акуна матата" або "Джамбо" – це місцеве привітання.

Кам'яне місто

Варто відвідати Стоун-Таун – невелике місто, в якому дуже гарна старовинна архітектура, багато мечетей і вузькі колоритні вулички.



Стоун-Таун у Занзібарі / Фото: kuku.travel

Спеції замість магнітів

Якщо хочете привезти з подорожі щось дійсно екзотичне, варто купити на Занзібарі спеції.

Відкрита для туристів

Під час пандемії вибір країн для відпочинку невеликий, а Танзанія відкрита та радо чекає гостей.