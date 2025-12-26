Кам'яні деталі на стінах Стамбула: туристи проходять повз і не здогадуються, для чого вони

Більшість туристів, прогулюючись Стамбулом, навіть не здогадуються про маленькі ніші для птахів на багатьох будівлях. Цікаво, що вони мають особливе призначення і символічне значення.

Що означають кам'яні деталі на будинках Стамбула та для чого вони?

Багато відвідувачів Стамбула навіть не здогадуються, що в місті є будинки з різьбленими кам'яними нішами для птахів, які відображають повагу османів до тварин. Під карнизами мечетей, гробниць та інших споруд османської епохи можна знайти десятки таких майстерно оформлених "пташиних палаців" або kuş köşkleri, побудованих між 16 та 19 століттями.

"Пташинй палац" / фото BBC

Ці маленькі архітектурні шедеври не лише декоративні, але й практичні: вони дозволяли птахам гніздитися у визначених місцях, захищаючи будівлі від пошкоджень. Османи приділяли особливу увагу догляду за тваринами: релігійні фонди фінансували годування бродячих собак і котів, а також підтримку птахів, які символізували душу та підносилися до неба.

Під час османського бароко та рококо у 18 столітті пташині будиночки досягли піку своєї художньої складності. Деякі з них, як, наприклад, на стінах Імператорського монетного двору біля палацу Топкапи або мечеті Єні Валіде, нагадують мініатюрні палаци чи мечеті з куполами та мінаретами.

Як виглядають ніші для птахів / фото Дженніфера Хаттама

Значення шпаківні в османській архітектурі та загальний інтерес до тварин не пішли непоміченими іноземними мандрівниками, пише Visit Istambul. Італійський мандрівник Едмондо Де Амічіс, який відвідав Стамбул у 1874 році, зауважив:

Є незліченна кількість стад голубів, які годуються благодійністю султанів або окремих осіб. Турки захищають і годують птахів, а птахи святкують навколо своїх будинків, над морем і серед могил. Скрізь у Стамбулі птахи літають навколо людей.

Сьогодні більшість цих споруд залишаються непоміченими серед 16 мільйонів жителів Стамбула, але вони продовжують приваблювати птахів: місто залишається домівкою для майже 300 видів, що спостерігаються на маршрутах міграції між Європою та Африкою.

