Понад 3 тижнів її підкорювали на автомобілі: чого ви точно не знали про найвищу гору України

Говерла – це найвища вершина Карпат та всієї України, яка щороку приваблює мандрівників з усього світу. У нашій новинці ми розповімо про її висоту, легенди, популярні маршрути підйому, унікальні краєвиди та найоригінальніші способи підкорення.

Дивіться також Туристи шаленіють від цього гірського регіону в Європі, де відкриваються найказковіші пейзажі

Що варто знати перед підкоренням Говерли?

Гора Говерла – найвища точка не лише Українських Карпат, а й усієї України, висота вершини складає 2061 метр над рівнем моря. Вона розташована на Чорногірському хребті, більша частина якого входить до складу Карпатського біосферного заповідника та Карпатського національного природного парку.

Весняна Говерла: дивитись відео

Вершина розташована на межі Рахівського району Закарпатської області та Надвірнянського району Івано-Франківської області, за 17 кілометрів від румунського кордону. Плоский оглядовий майданчик на вершині дозволяє милуватися панорамами гірського масиву на 360 градусів, а у ясну погоду можна навіть побачити гори Мараморошу на території Румунії.

Яка легенда стоїть за Говерлою?

За однією з легенд, гора виникла через неймовірну історію кохання між чарівною дівчиною та прудким і сильним парубком, яке не судилося здійснитися. Батько дівчини, ймовірно мольфар, шукав усі способи заборонити зустрічі закоханих і врешті-решт перетворив доньку на високу та чарівну гору Говерлу, а парубка увіковічнив у вигляді річки Прут, що тепер тече коло підніжжя гори.

Які маршрути ведуть на вершину?

Говерла технічно не є складною вершиною, проте не варто розслаблятися. Температура на висоті дві тисячі метрів над рівнем моря на 10 – 13 градусів нижча, ніж у долині, а в літню пору можуть траплятися опади, інколи навіть мокрий сніг. Основні туристичні маршрути:

З турбази "Заросляк" – легкий та мальовничий підйом, приблизно три години.

Хребтова стежка від гори Петрос, маршрути через гори Брескул, Пожижевська або урочище Козьмещик – для більш досвідчених туристів, підйом триває близько двох годин тридцять хвилин, крутіший та швидший.

Дивіться також Куди треба їхати вже, щоб помилуватися ніжними крокусами

Що можна побачити на вершині?

На вершині встановлені великий бетонний стовп і металевий хрест. Поруч – плита на честь п'ятої річниці незалежності України з капсулами, всередині яких земля з усіх областей країни.



Гарна Говерла / фото Karpaty.love

Які були незвичайні способи підкорення Говерли?

Деякі туристи знаходять незвичні способи піднятися на найвищу вершину Карпат. Так, учасники автоклубу Chevrolet Niva долали Говерлу автомобілем протягом трьох тижнів, перетворивши підйом на справжню експедицію, розповідає Dovidka.biz.ua. А бійці АТО Дмитро Пархоменко та Сергій Корюк підкорили гору ще більш екстремально – вони висадилися на її схили з парашутами.

Які ще гори варто побачити мандрівникам?