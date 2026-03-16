Более 3 недель ее покоряли на автомобиле: чего вы точно не знали о самой высокой горе Украины
Говерла – это самая высокая вершина Карпат и всей Украины, которая ежегодно привлекает путешественников со всего мира. В нашей новинке мы расскажем о ее высоте, легендах, популярных маршрутах подъема, уникальных видах и оригинальных способах покорения.
Смотрите также Туристы сходят с ума от этого горного региона в Европе, где открываются самые сказочные пейзажи
Что стоит знать перед покорением Говерлы?
Гора Говерла – самая высокая точка не только Украинских Карпат, но и всей Украины, высота вершины составляет 2061 метр над уровнем моря. Она расположена на Черногорском хребте, большая часть которого входит в состав Карпатского биосферного заповедника и Карпатского национального природного парка.
Вершина расположена на границе Раховского района Закарпатской области и Надворнянского района Ивано-Франковской области, в 17 километрах от румынской границы. Плоская смотровая площадка на вершине позволяет любоваться панорамами горного массива на 360 градусов, а в ясную погоду можно даже увидеть горы Марамороша на территории Румынии.
Какая легенда стоит за Говерлой?
По одной из легенд, гора возникла из-за невероятной истории любви между очаровательной девушкой и быстрым и сильным парнем, которое не суждено было осуществиться. Отец девушки, вероятно мольфар, искал все способы запретить встречи влюбленных и в конце концов превратил дочь в высокую и волшебную гору Говерлу, а парня увековечил в виде реки Прут, что теперь течет у подножия горы.
Какие маршруты ведут на вершину?
Говерла технически не является сложной вершиной, однако не стоит расслабляться. Температура на высоте две тысячи метров над уровнем моря на 10 – 13 градусов ниже, чем в долине, а в летнее время могут случаться осадки, иногда даже мокрый снег. Основные туристические маршруты:
- С турбазы "Заросляк" – легкий и живописный подъем, примерно три часа.
- Хребтовая тропа от горы Петрос, маршруты через горы Брескул, Пожижевская или урочище Козьмещик – для более опытных туристов, подъем длится около двух часов тридцать минут, круче и быстрее.
Смотрите также Куда надо ехать уже, чтобы полюбоваться нежными крокусами
Что можно увидеть на вершине?
На вершине установлены большой бетонный столб и металлический крест. Рядом – плита в честь пятой годовщины независимости Украины с капсулами, внутри которых земля из всех областей страны.
Какие были необычные способы покорения Говерлы?
Некоторые туристы находят необычные способы подняться на самую высокую вершину Карпат. Так, участники автоклуба Chevrolet Niva преодолевали Говерлу автомобилем в течение трех недель, превратив подъем в настоящую экспедицию, рассказывает Dovidka.biz.ua. А бойцы АТО Дмитрий Пархоменко и Сергей Корюк покорили гору еще более экстремально – они высадились на ее склоны с парашютами.
Какие еще горы стоит увидеть путешественникам?
Мы уже писали о горах Украины для начинающих, которые идеально подойдут для первой вылазки. Например, Гора Кострича. Сравнительно легкая вершина на Косовщине. Маршрут из села Кривополье требует около 3 часов и проходит через долины с панорамами на Говерлу и Петрос.
Или же, узнайте, куда пойти в Карпаты на одну ночь. Например, гора Братковская – это одна из вершин Карпат, расположена в горном массиве Горганы на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Покорить гору можно и за один день, однако для этого поход следует начинать рано утром. Лучше всего же растянуть маршрут на два дня и переночевать у подножия Братковской.
