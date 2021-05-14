Активний Львів: 3 локації від відомих тревел-блогерів, які не входять в перелік екскурсій

Зазвичай Львів сприймається лише як старе місто з цікавою історією. Туристи їдуть сюди, щоб відвідати легендарні локації та скуштувати смаколики.

Українські тревел-блогери та ведучі реаліті "У кого більше?" на Новому каналі, Макс Узол та Оля Манько поділилися декількома нестандартними місцинами. Вони особливі не лише тим, що маловідомі, а й тим, що "освіжать" вашу подорож у місто Лева.

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Аеродром Цунів

Моєю давньою мрією було політати на невеличкому літачку. І ось, нарешті, під час цієї подорожі ми її здійснили. Ми літали на французькому одномоторному літаку, який вміщає три людини. Середня висота його польоту – 400 метрів, максимальна швидкість – 250 кілометрів за годину, – каже Оля.



Аеродром Цунів / Фото: пресслужба Нового каналу

Вона додала, що її підкупило те, що можна замовити політ над Підгорецьким замком та над самим Львовом. 20 хвилин польоту на такому літаку коштує 4200 гривень. Мандрівниця каже, що пілот робить різні екстремальні маневри, а також дає можливість покерувати літаком.



Макс Узол і Оля Манько літають над Львовом / Фото: пресслужба Нового каналу

Роупджампінг на стадіоні "Арена Львів"

Я раніше взагалі не чув, що на стадіоні може бути така розвага, як роупджампінг. А у Львові вона ще й особлива тим, що це єдиний роупджампінг у світі під накриттям. Ціна "протестити свої нерви" – 600 гривень, – зазначив Макс.

Також він поділився лайфхаком – якщо зареєструватися завчасно, то розвага обійдеться у 500 гривень. За його словами, стрибок здійснюють з висоти одинадцятого поверху, що дорівнює 34 метри. Вільне падіння триває лише секунду, але висота вражає.



Макс Узол спробував роупджампінг у Львові / Фото: пресслужба Нового каналу

Домівка врятованих тварин у парку Знесіння

У нашій добірці місце не лише екстриму. Не можемо не порадити вам особливу локацію – Домівку врятованих тварин, що знаходиться у парку Знесіння. Сюди потрапляють не лише хворі чи поранені тварини, а й ті, кого врятували від браконьєрів або жахливих господарів, – поділилися ведучі.

Вхід на територію – безкоштовний, але можна залишити пожертву, адже всі гроші йдуть на утримання тваринок. Тут у вас є можливість зустріти: лисиць, бобрів, вовків, козлів, коней та різних пташок.



Домівка врятованих тварин у Львові / Фото: пресслужба Нового каналу

Деякі жителі надовго не затримуються – їх підліковують, роблять потрібні щеплення та випускають на волю. Але є ті, які більше ніколи не зможуть жити у дикій природі через свої травми або через те, що народилися в неволі.

Детальніше дивіться у відео:



Вдалої мандрівки!