Не Корфу чи Сицилія: 3 маловідомі острови Європи, де цього літа не буде натовпів на пляжі

Поки більшість туристів цього літа шукатимуть місце на переповнених пляжах Корфу, Сицилії чи Майорки, у Європі досі залишаються острови, де можна почути шум моря замість галасу натовпу. Тут немає нескінченних черг до ресторанів, боротьби за шезлонги з самого ранку та сотень людей у кожній бухті.

Ресурс Travel Off Path розповів про три острови у Європі, які можуть стати головним відкриттям для тих, хто хоче спокійного відпочинку навіть у розпал сезону.

Які острови Європи обрати для спокійного відпочинку?

Фолегандрос, Греція

Усього за годину їзди поромом з галасливого Санторіні розташований не менш красивий, але значно спокійніший острів – Фолегандрос. Тут, як і на Санторіні, є традиційні білі кубічні будинки, церкви з куполами та неймовірні краєвиди.

Острів повністю пішохідний, адже його площа всього 32 квадратних кілометри. До кожного пляжу й лагуни можна дійти пішки з центру за 30 – 40 хвилин. Особливо красивим є піщаний пляж Ангалі.

Експерти видання дуже радять завітати у ресторан Piatsa, який розташований поміж оливкових дерев у самому центрі старого міста. Тут можна скуштувати мариновані анчоуси та традиційну фаву (закуска з перетертих бобів).



Один з найкрасивіших ресторанів острова Фолегандрос / Фото Travel Off Path

Пантеллерія, Італія

Багато туристів ніколи й не чули про цей італійський острів. Це не дивно, адже географічно він розташований ближче до Африки, а не Європи. Пантеллерія славиться незайманими пляжами, природними вулканічними басейнами та сільським колоритом. Будинки тут збудовані з вулканічного каменю у традиційному стилі даммузо й оточені виноградниками.

Одне з найкрасивіших місць острова – термальне озеро Specchio di Venere. Згідно з легендою, богиня Венера дивилася у нього як в дзеркало. Також туристам варто побачити Arco dell'Elefante – скелю біля моря, яка має форму слонячого хобота.

На Пантеллерії нема багато архітектурних чи історичних місць – цей острів підійде для тих, хто хоче спокійно відпочити посеред незайманої природи.



Традиційні будинки на острові Пантеллерія / Фото Travel Off Path

Гоцо, Мальта

Острів Гоцо – це ідеальне поєднання пляжного відпочинку та прогулянок стародавніми містами. Тут є захищені скелями бухти з бірюзовою водою, вузькі вулички старого міста, колоритні ресторани та дуже мало туристів.

Якщо ви хотіли відпочити на Мальті, але ненавидите натовпи туристів влітку, то Гоцо стане ідеальним рішенням.

Острів Гоцо на Мальті / Фото Travel Off Path

