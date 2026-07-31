З кожним роком більшість туристичних місць у піковий літній сезон буквально не справляються з напливом відвідувачів, пише Daily Mail.

У яких містах Італії найбільше туристів?

У соцмережах часто з’являються відеоролики, на яких видно натовпи людей у найпопулярніших локаціях. Туристи жаліються на переповнені вулиці Риму, величезні черги на пороми до озера Комо й переповнені залізничні платформи у Чінкве-Терре.

Найбільший наплив мандрівників розпочинається з початком літніх шкільних канікул. Через це місцеві й інші мандрівники скаржаться на Рим, який вщент заповнений людьми.

У місті однією з найпривабливіших локацій залишається фонтан Треві. Біля цього фонтану завжди величезні скупчення туристів, які намагаються зробити фото, піднявши телефон над головою.

Вже з травня вулиці Риму заповнюють туристи: дивіться відео

Нерідко туристи в мережах пишуть, що для того, аби зробити світлину на цій популярній локації, їм доводиться приїжджати до фонтану о 6 ранку. І не факт, що в цю ранню пору вони застануть локацію без інших охочих зробити фото на цій локації.

Біля фонтану Треві завжди величезна кількість людей: дивіться відео

Зараз одночасно біля фонтану можуть перебувати не більше 400 людей, хоч ця цифра все одно вражає. Для туристів вхід коштує 2 євро, а для місцевих жителів – безкоштовно.

Та не менш напружена ситуація в пік сезону спостерігається на озері Комо. Багато мандрівників користуються поромами, щоб пересуватися між містечками, проте такий великий попит утворює довгі черги.

Користувачка тіктоку показала у своєму відеоролику натовпи людей, які чекали посадки на пором, лише підтвердивши, що Італія у липні справді сильно переповнена.

Натовпи туристів помітні на всіх популярних локаціях: дивіться відео

У коментарях туристи писали, що теж під час подорожі зіткнулися з такими проблемами. Черги на човни у Варенні, Белладжіо та Комо були досить довгими, тому їм довелося пересідати на автобуси, де пасажирів було значно менше.

Також великий наплив людей спостерігається у Чінкве-Терре. Туристи їдуть сюди, щоб полюбуватися мальовничими будинками й затишними пляжами, однак стикаються з переповненими платформами й довгими чергами.

Щоб контролювати кількість відвідувачів, приблизно 20 пляжів Італії запровадили обмеження на максимальну кількість людей. Серед них – знаменитий пляж Ла-Пелоза на Сардинії, а також Кала Голорітце та пляж Туерредда, які потребують попереднього бронювання.

Втім, надмірний туризм в Італії вже давно не є чимось новим. Це одна з найпопулярніших країн у Європі, тому потік туристів тут завжди чималий. Крім того, рекордна кількість відвідувачів спостерігається у Венеції, Барселоні та Майорці.

Через це у цих містах підвищується вартість житла, перевантажені громадські простори й транспорт.