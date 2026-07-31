С каждым годом большинство туристических мест в пик летнего сезона буквально не справляются с наплывом посетителей, пишет Daily Mail.

В каких городах Италии больше всего туристов?

В соцсетях часто появляются видеоролики, на которых видны толпы людей в самых популярных местах. Туристы жалуются на переполненные улицы Рима, огромные очереди на паромы к озеру Комо и переполненные железнодорожные платформы в Чинкве-Терре.

Наибольший наплыв путешественников начинается с началом летних школьных каникул. Из-за этого местные жители и другие путешественники жалуются на Рим, который до отказа заполнен людьми.

В городе одной из самых привлекательных локаций остается фонтан Треви. Возле этого фонтана всегда огромные скопления туристов, которые пытаются сделать фото, подняв телефон над головой.

Уже с мая улицы Рима заполняют туристы: смотрите видео

Нередко туристы в соцсетях пишут, что для того, чтобы сделать снимок на этой популярной локации, им приходится приезжать к фонтану в 6 утра. И не факт, что в это раннее время они застанут место без других желающих сфотографироваться здесь.

У фонтана Треви всегда огромное количество людей: смотрите видео

Сейчас одновременно у фонтана могут находиться не более 400 человек, хотя эта цифра все равно впечатляет. Для туристов вход стоит 2 евро, а для местных жителей – бесплатно.

Но не менее напряженная ситуация в пик сезона наблюдается на озере Комо. Многие путешественники пользуются паромами, чтобы перемещаться между городками, однако такой большой спрос приводит к образованию длинных очередей.

Пользовательница TikTok показала в своем видеоролике толпы людей, ожидающих посадки на паром, лишь подтвердив, что Италия в июле действительно сильно переполнена.

Толпы туристов заметны во всех популярных местах: смотрите видео

В комментариях туристы писали, что тоже во время путешествия столкнулись с такими проблемами. Очереди на лодки в Варенне, Белладжо и Комо были довольно длинными, поэтому им пришлось пересаживаться на автобусы, где пассажиров было значительно меньше.

Также большой наплыв людей наблюдается в Чинкве-Терре. Туристы едут сюда, чтобы полюбоваться живописными домами и уютными пляжами, однако сталкиваются с переполненными платформами и длинными очередями.

Чтобы контролировать количество посетителей, примерно на 20 пляжах Италии ввели ограничения на максимальное количество людей. Среди них – знаменитый пляж Ла-Пелоза на Сардинии, а также Кала Голоритце и пляж Туэрредда, для посещения которых требуется предварительное бронирование.

Впрочем, чрезмерный туризм в Италии уже давно не является чем-то новым. Это одна из самых популярных стран в Европе, поэтому поток туристов здесь всегда немалый. Кроме того, рекордное количество посетителей наблюдается в Венеции, Барселоне и на Майорке.

Из-за этого в этих городах растет стоимость жилья, перегружены общественные места и транспорт.