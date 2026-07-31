С каждым годом большинство туристических мест в пик летнего сезона буквально не справляются с наплывом посетителей, пишет Daily Mail.
В каких городах Италии больше всего туристов?
В соцсетях часто появляются видеоролики, на которых видны толпы людей в самых популярных местах. Туристы жалуются на переполненные улицы Рима, огромные очереди на паромы к озеру Комо и переполненные железнодорожные платформы в Чинкве-Терре.
Наибольший наплыв путешественников начинается с началом летних школьных каникул. Из-за этого местные жители и другие путешественники жалуются на Рим, который до отказа заполнен людьми.
В городе одной из самых привлекательных локаций остается фонтан Треви. Возле этого фонтана всегда огромные скопления туристов, которые пытаются сделать фото, подняв телефон над головой.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Уже с мая улицы Рима заполняют туристы: смотрите видео
Нередко туристы в соцсетях пишут, что для того, чтобы сделать снимок на этой популярной локации, им приходится приезжать к фонтану в 6 утра. И не факт, что в это раннее время они застанут место без других желающих сфотографироваться здесь.
У фонтана Треви всегда огромное количество людей: смотрите видео
Сейчас одновременно у фонтана могут находиться не более 400 человек, хотя эта цифра все равно впечатляет. Для туристов вход стоит 2 евро, а для местных жителей – бесплатно.
Но не менее напряженная ситуация в пик сезона наблюдается на озере Комо. Многие путешественники пользуются паромами, чтобы перемещаться между городками, однако такой большой спрос приводит к образованию длинных очередей.
Пользовательница TikTok показала в своем видеоролике толпы людей, ожидающих посадки на паром, лишь подтвердив, что Италия в июле действительно сильно переполнена.
Толпы туристов заметны во всех популярных местах: смотрите видео
В комментариях туристы писали, что тоже во время путешествия столкнулись с такими проблемами. Очереди на лодки в Варенне, Белладжо и Комо были довольно длинными, поэтому им пришлось пересаживаться на автобусы, где пассажиров было значительно меньше.
Также большой наплыв людей наблюдается в Чинкве-Терре. Туристы едут сюда, чтобы полюбоваться живописными домами и уютными пляжами, однако сталкиваются с переполненными платформами и длинными очередями.
Чтобы контролировать количество посетителей, примерно на 20 пляжах Италии ввели ограничения на максимальное количество людей. Среди них – знаменитый пляж Ла-Пелоза на Сардинии, а также Кала Голоритце и пляж Туэрредда, для посещения которых требуется предварительное бронирование.
Впрочем, чрезмерный туризм в Италии уже давно не является чем-то новым. Это одна из самых популярных стран в Европе, поэтому поток туристов здесь всегда немалый. Кроме того, рекордное количество посетителей наблюдается в Венеции, Барселоне и на Майорке.
Из-за этого в этих городах растет стоимость жилья, перегружены общественные места и транспорт.