Як у комп'ютерній грі, – українка показала локації біля Амстердаму, які здаються нереальними
- Українка розповіла про вражаючі локації біля Амстердама: Zaandam і Zaanse Schans.
- Zaandam відомий своєю архітектурою, схожою на конструкції Lego, а Zaanse Schans вражає атмосферою 18 – 19 століть з млинами і сироварнею.
Туристи, які їдуть у Нідерланди, своїм пунктом призначення зазвичай обирають атмосферний Амстердам. Однак всього за 15 хвилин від столиці розташовані локації, архітектура і краєвиди яких взагалі не схожі на реальні. Тут здається, наче потрапив у комп'ютерну гру.
Українка, яка веде свій блог у тіктоці під ніком @itsmedaariaa, розповіла, як за один день побувала у двох різних світах. Дівчина була просто приголомшена містами, які розташовані неподалік Амстердама.
Що це за унікальні локації можна знайти біля Амстердама?
Перша локація, у якій побувала Дарія, – це місто Zaandam. Воно розташоване на березі річки Заан на північ від Амстердама. Місто славиться своєю традиційною архітектурою. Дівчині здавалося, наче усе довкола – просто декорації до фільму, а не справжнє місто.
Багато будівель нагадували кольоровий конструктор Lego, а особливо – популярний готель Inntel Amsterdam Zaandam. Як пише Holland Here I Come, ця 40-метрова будівля складається з майже 70 традиційних місцевих будинків, поставлених один на одного. Лише один з них синього кольору, що є посиланням на знамениту картину Моне "Синій будинок", яку він створив тут у 1871 році.
Добратися до Zaandam можна потягом з центрального вокзалу в Амстердамі або автомобілем. Їхати – всього 10 – 15 хвилин.
Колоритний готель Inntel Amsterdam Zaandam / Фото Holland here i come
Друга локація – це село-музей просто неба Zaanse Schans. Тут атмосфера та архітектура зовсім інші, адже відповідають 18 – 19 століттям.
Здається, що ти всередині комп'ютерної гри про ферму – млини, природа, ходять качки. Ще тут є сироварня-музей, де можна безкоштовно дегустувати сир. Вийти звідти і нічого не купити – майже неможливо. Дуже багато смаків і цікавих поєднань,
– розповіла Дарія.
У Zaanse Schans є 7 історичних млинів, деякі з яких досі працюють і перемелюють спеції, какао та обробляють деревину.
Як зазначено на сайті Zaanse Schans, це село передає дух історичної Голландії. Вхід на територію вільний, але щоб потрапити у млини та деякі музеї, треба заплатити.
