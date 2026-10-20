BBC Travel виокремило п'ятірку напрямків, які увійшли до свіжого рейтингу Глобального індексу міст від Oxford Economics. У цих містах зміни відчутні не лише в статистиці, а й на вулицях. Вони все частіше потрапляють у поле зору мандрівників, які шукають нові маршрути без натовпів.

Йдеться не про миттєвий сплеск популярності, а про довготривалі зміни, які зачіпають інфраструктуру, міський простір і культурне життя. У підсумку навіть ті напрямки, що ще вчора здавалися другорядними, починають конкурувати з відомими туристичними центрами.

Які 5 міст досить стрімко розвиваються?

Серед п'яти міст опинився Медельїн – колишня промислова столиця Колумбії, що за останні роки помітно змінила свій образ. Місто приваблює не лише кліматом і горами, а й тим, як швидко воно оновлює публічні простори, транспорт і культурні локації.

Не менш показовою є історія Хошиміна, де стрімке економічне зростання поєднується з молодою міською енергією. Туристи дедалі частіше їдуть туди не тільки за враженнями від В'єтнаму, а й за відчуттям великого міста, яке буквально живе на швидкості.

Окрему увагу в добірці отримали Тулуза та Варшава. Тулуза у Франції приваблює поєднанням історії, університетського життя та технологічного розвитку. Це місто є одним з тих, що дуже швидко розвиваються в Європі. Його перевагою є м'який клімат, відносно доступна вартість проживання та висока якість життя.

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Варшава у Польщі дедалі впевненіше закріплюється як сучасна європейська столиця з активним темпом оновлення. Показник якості життя тут вже перевищив показники Лондона, Нью-Йорка та Токіо.

Столиця Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі зараз посідає шосте місце в Глобальному індексі міст за рівнем кваліфікації та освіти працездатного населення, випереджаючи Париж та Бостон.

У кожного з міст зі списку своя причина для зростання інтересу. Десь це нова економіка, десь – велика кількість молодих мешканців, а десь – вдала робота з міським середовищем, яка робить простір комфортнішим і для життя, і для подорожей.

Саме тому такі напрями дедалі частіше потрапляють у добірки для мандрівників, які хочуть встигнути побачити місто на етапі змін, а не вже в момент його остаточної туристичної "зафіксованості".