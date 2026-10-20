BBC Travel отдельно выделило пятерку направлений, вошедших в свежий рейтинг Глобального индекса городов от Oxford Economics. В этих городах изменения ощутимы не только в статистике, но и на улицах. Они все чаще попадают в поле зрения путешественников, ищущих новые маршруты без толп туристов.

Речь идет не о мгновенном всплеске популярности, а о долгосрочных изменениях, затрагивающих инфраструктуру, городское пространство и культурную жизнь. В результате даже те направления, которые еще вчера казались второстепенными, начинают конкурировать с известными туристическими центрами.

Какие 5 городов развиваются достаточно стремительно?

Среди пяти городов оказался Медельин – бывшая промышленная столица Колумбии, которая за последние годы заметно изменила свой облик. Город привлекает не только климатом и горами, но и тем, как быстро он обновляет общественные пространства, транспорт и культурные локации.

Не менее показательна история Хошимина, где стремительный экономический рост сочетается с молодой городской энергией. Туристы все чаще едут туда не только за впечатлениями от Вьетнама, но и за ощущением большого города, который буквально живет на скорости.

Особое внимание в подборке уделено Тулузе и Варшаве. Тулуза во Франции привлекает сочетанием истории, университетской жизни и технологического развития. Этот город – один из самых быстроразвивающихся в Европе. Его преимуществами являются мягкий климат, относительно доступная стоимость жизни и высокое качество жизни.

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Варшава в Польше все увереннее закрепляется в качестве современной европейской столицы с активным темпом обновления. Показатель качества жизни здесь уже превысил показатели Лондона, Нью-Йорка и Токио.

Столица Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби сейчас занимает шестое место в Глобальном индексе городов по уровню квалификации и образования трудоспособного населения, опережая Париж и Бостон.

У каждого из городов из списка своя причина для роста интереса. Где-то это новая экономика, где-то – большое количество молодых жителей, а где-то – удачная работа с городской средой, которая делает пространство более комфортным и для жизни, и для путешествий.

Именно поэтому такие направления все чаще попадают в подборки для путешественников, которые хотят успеть увидеть город на этапе перемен, а не уже в момент его окончательной туристической "зафиксированности".