Викупили за сіль та привезли з Карпат: чого ви не знали про церкву Святого Юра у Дрогобичі

Церква Святого Юра у Дрогобичі – це історія про те, як у 17 столітті громада не просто збудувала храм, а викупила і перевезла стару церкву через Карпати, зберігши її до наших днів.

Ви купуєте вживане авто? А дрогобичани у 1657 році придбали цілу "вживану" церкву. Вона стоїть уже майже 400 років і є об'єктом спадщини ЮНЕСКО, розповідає yalo_lovelife в одному своєму пості в інстаграмі.

Дивіться також Церква, що повернулася до життя: неймовірна історія храму святого Андрія Первозванного у Львові

Як у 17 столітті "купили" та перевезли цілу церкву через Карпати?

У середині 17 століття стара церква Святого Юра у Дрогобичі згоріла під час нападів татар. Громада солеварів не хотіла просто будувати щось нове – вони шукали храм, який уже мав би свою історію та "душу". Храм пригледіли у карпатському селі Надіїв (неподалік міста Долина, сучасна Івано-Франківщина).

Неймовірна історія церкви Святого Юра / інстаграм yalo_lovelife

Церква там була вже старою (збудована у 1500 – 1600 роках), але неймовірно майстерною. Викупом займалася дрогобицька громада передміщян-солеварів – це були вільні люди, які працювали на солеварні та мали власні кошти. Оскільки паперові гроші тоді не мали такої цінності, як реальний товар, розрахувалися "білим золотом" – за храм віддали 9 возів солі.

На той час це був величезний капітал – ціле стадо худоби або кілька будинків. Найцікавіше – це "логістика 17 століття": храм обережно розібрали на бруси. Кожну колоду пронумерували насічками, щоб потім знати, що куди кріпити, завантажили на підводи і волами привезли до Дрогобича.

Уявіть цей караван, що везе цілий храм через карпатські пагорби. І вже зібрали його заново без жодного залізного цвяха поруч із солеварнею. Та дрогобичани були не просто "покупцями", а й творцями: вони додали до церкви нові елементи: дві бічні каплиці та надбудували вежі, внаслідок чого вона отримала свій унікальний багатоярусний вигляд.

Дивіться також Не Тустань і замки: львів'яни розскретили топові локації, куди їздять на вихідні

Всередині її розписав геніальний майстер Стефан Маляр – ці розписи на біблійні та побутові теми збереглися до сьогодні. Тепер це справжній "соляний побратим" міста: церква стоїть на одному з соляних джерел. Містяни вірили, що Святий Юрій захистить головний промисел міста від пересихання, а дерев'яні споруди – від пожеж, які часто траплялися на виробництві. Особливість цих розписів у тому, що вони дають змогу уявити, як тодішні українці бачили рай і пекло, а також показують деталі побуту – зокрема одяг того часу, зазначає Karpaty.rocks.

Про які ще неймовірні церкви варто знати туристам?