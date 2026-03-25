Викупили за сіль та привезли з Карпат: чого ви не знали про церкву Святого Юра у Дрогобичі
- У 1657 році дрогобичани придбали стару церкву Святого Юра з карпатського села Надіїв, заплативши 9 возів солі.
- Церкву розібрали на бруси, перевезли через Карпати та зібрали в Дрогобичі, додавши нові елементи, що надало їй унікальний вигляд.
Церква Святого Юра у Дрогобичі – це історія про те, як у 17 столітті громада не просто збудувала храм, а викупила і перевезла стару церкву через Карпати, зберігши її до наших днів.
Ви купуєте вживане авто? А дрогобичани у 1657 році придбали цілу "вживану" церкву. Вона стоїть уже майже 400 років і є об'єктом спадщини ЮНЕСКО, розповідає yalo_lovelife в одному своєму пості в інстаграмі.
Як у 17 столітті "купили" та перевезли цілу церкву через Карпати?
У середині 17 століття стара церква Святого Юра у Дрогобичі згоріла під час нападів татар. Громада солеварів не хотіла просто будувати щось нове – вони шукали храм, який уже мав би свою історію та "душу". Храм пригледіли у карпатському селі Надіїв (неподалік міста Долина, сучасна Івано-Франківщина).
Неймовірна історія церкви Святого Юра
Церква там була вже старою (збудована у 1500 – 1600 роках), але неймовірно майстерною. Викупом займалася дрогобицька громада передміщян-солеварів – це були вільні люди, які працювали на солеварні та мали власні кошти. Оскільки паперові гроші тоді не мали такої цінності, як реальний товар, розрахувалися "білим золотом" – за храм віддали 9 возів солі.
На той час це був величезний капітал – ціле стадо худоби або кілька будинків. Найцікавіше – це "логістика 17 століття": храм обережно розібрали на бруси. Кожну колоду пронумерували насічками, щоб потім знати, що куди кріпити, завантажили на підводи і волами привезли до Дрогобича.
Уявіть цей караван, що везе цілий храм через карпатські пагорби. І вже зібрали його заново без жодного залізного цвяха поруч із солеварнею. Та дрогобичани були не просто "покупцями", а й творцями: вони додали до церкви нові елементи: дві бічні каплиці та надбудували вежі, внаслідок чого вона отримала свій унікальний багатоярусний вигляд.
Всередині її розписав геніальний майстер Стефан Маляр – ці розписи на біблійні та побутові теми збереглися до сьогодні. Тепер це справжній "соляний побратим" міста: церква стоїть на одному з соляних джерел. Містяни вірили, що Святий Юрій захистить головний промисел міста від пересихання, а дерев'яні споруди – від пожеж, які часто траплялися на виробництві. Особливість цих розписів у тому, що вони дають змогу уявити, як тодішні українці бачили рай і пекло, а також показують деталі побуту – зокрема одяг того часу, зазначає Karpaty.rocks.
Часті питання
Як дрогобичани в 1657 році придбали церкву?
Дрогобичани викупили церкву в карпатському селі Надіїв, розрахувавшись за неї дев'ятьма возами солі – тоді це був величезний капітал, еквівалентний цілому стаду худоби або кільком будинкам.
Як перевезли церкву з села Надіїв до Дрогобича в 17 столітті?
Церкву обережно розібрали на бруси, кожну колоду пронумерували насічками, щоб знати, що куди кріпити, вантажили на підводи та волами привезли через карпатські пагорби до Дрогобича, де її зібрали знову без жодного залізного цвяха.
Які зміни внесли дрогобичани в архітектуру церкви після її перевезення?
Після перевезення до Дрогобича, дрогобичани додали до церкви нові елементи – дві бічні каплиці та надбудували вежі, завдяки чому вона отримала свій унікальний багатоярусний вигляд.