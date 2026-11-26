Про Цепліце-Шльонське-Здруй, яке нині є частиною міста Єленя-Гура на південному заході Польщі, розповіло видання RMF24.

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Як виник найстаріший оздоровчий курорт Польщі?

Цепліце розташовані в Єленягурській долині, між Карконошами, Ізерськими горами, Качавськими горами та Рудавами Яновицькими. Сам курорт лежить на рівнинній місцевості, тому підходить для спокійних піших прогулянок. За даними Польської туристичної організації, історія організованого лікування в Цепліце пов'язана з орденом госпітальєрів.

У 1281 році князь Бернард передав ці землі ордену, а вже у 1288 році тут діяло місце для людей, які проходили оздоровлення. Але, як пише National Geographic, місцеві джерела відкрили ще у 1175 році. У 16 столітті тут проводили лікування за допомогою пиття води, ванн і душів, а в 1618 році створили перший курортний регламент.

Серед відомих гостей Цепліце були королева Марисенька Собеська, Ізабелла Чарторийська, Гуго Коллонтай, Йоганн Вольфганг Гете, Станіслав Понятовський, прусські монархи та шостий президент США Джон Квінсі Адамс.

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Чим особливі термальні води Цепліце?

Місцеві води належать до слабкомінералізованих фтористо-кремнієвих. Їх використовують у реабілітації після травм, а також під час лікування захворювань опорно-рухового апарату, ревматологічних і неврологічних хвороб, остеопорозу та деяких проблем сечовидільної системи.

Температура термальної води може досягати 90 градусів Цельсія. Це найгарячіші термальні джерела в Польщі. Крім цього, відпочивальники можуть пройти ванни, гідромасажі, інгаляції, процедури з лікувальною гряззю, кінезотерапію, електро- та світлолікування.

Що подивитися під час прогулянки курортом?

Окрім санаторіїв і лікувальних закладів, Цепліце приваблюють історичною забудовою та зеленими зонами. Однією з головних локацій є Здруйовий парк біля палацу Шаффґотшів. Його створили у 18 столітті як французький сад, а згодом перетворили на парк у стилі англійського садового мистецтва.

Палац Шаффґотшів завершили будувати у 1788 році. Понад 150 років він належав сілезькому роду, а нині в будівлі розташована філія Вроцлавської політехніки. Поруч є також Норвезький парк із музеєм природознавства. Архітектура будівлі музею нагадує норвезький павільйон, а його колекція містить природничі експонати, мінерали та пам'ятки історії регіону.

Де розташоване місто Єленя-Гура: дивитись на картах