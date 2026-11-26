О Цеплице-Шленском-Здруе, который в настоящее время является частью города Еленя-Гура на юго-западе Польши, рассказало издание RMF24.

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Как возник старейший оздоровительный курорт Польши?

Цеплице расположены в Еленягурской долине, между Карконошами, Изерскими горами, Качавскими горами и Рудавами Яновицкими. Сам курорт расположен на равнинной местности, поэтому подходит для спокойных пеших прогулок. По данным польской туристической организации, история организованного лечения в Цеплице связана с орденом госпитальеров.

В 1281 году князь Бернард передал эти земли ордену, а уже в 1288 году здесь функционировал центр для людей, проходивших оздоровление. Однако, как пишет National Geographic, местные источники открыли еще в 1175 году. В XVI веке здесь проводили лечение с помощью питья воды, ванн и душей, а в 1618 году был разработан первый курортный регламент.

Среди известных гостей Цеплице были королева Марысенька Собеская, Изабелла Чарторийская, Гуго Коллонтай, Иоганн Вольфганг Гете, Станислав Понятовский, прусские монархи и шестой президент США Джон Куинси Адамс.

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Почему термальные воды Цеплице особенны?

Местные воды относятся к слабоминерализованным фтористо-кремниевым. Их используют для реабилитации после травм, а также при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, ревматологических и неврологических болезней, остеопороза и некоторых проблем мочевыделительной системы.

Температура термальной воды может достигать 90 градусов по Цельсию. Это самые горячие термальные источники в Польше. Кроме того, отдыхающие могут пройти такие процедуры, как ванны, гидромассажи, ингаляции, грязелечение, кинезиотерапию, электро- и светолечение.

Что посмотреть во время прогулки по курорту?

Помимо санаториев и лечебных учреждений, Цеплице привлекают исторической застройкой и зелеными зонами. Одной из главных достопримечательностей является Здруйский парк возле дворца Шаффготшей. Его создали в XVIII веке как французский сад, а впоследствии преобразовали в парк в стиле английского садового искусства.

Строительство дворца Шаффготшей было завершено в 1788 году. Более 150 лет он принадлежал силезскому роду, а сейчас в здании располагается филиал Вроцлавского политехнического университета. Рядом также находится Норвежский парк с музеем естествознания. Архитектура здания музея напоминает норвежский павильон, а его коллекция включает экспонаты по естествознанию, минералы и памятники истории региона.

Где находится город Еленя-Гура: смотреть на картах