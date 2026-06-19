У Львові встановлять нову скульптуру: де саме та коли її можна буде побачити
Вже зовсім скоро мешканці та гості Львова зможуть побачити нову мистецьку інсталяцію на площі Митній. Скульптура прикрашатиме громадський простір у центрі міста до початку жовтня 2026 року.
На площі Митній у Львові з'явиться тимчасова мистецька інсталяція "Пройти через", створена українським художником Михайлом Деяком. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради 19 червня.
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У центрі Львова встановлять нову скульптуру, присвячену війні: які деталі відомі?
Ініціатором встановлення виступила ZAG GALLERY.
Робота символізує випробування і перешкоди, які проходить український народ у час повномасштабної війни. Інсталяція є збірним символічним образом,
– пояснив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.
Інсталяцію розмістять на площі Митній з 22 червня до початку жовтня 2026 року. Проєкт має тимчасовий характер і покликаний привернути увагу до теми стійкості та боротьби українців в умовах війни.
Нагадаємо, що вже цими вихідними у львівському парку "Знесіння" вперше за вісім років відбудеться Лендарт-фестиваль. У межах події десять митців зі Львова, Києва, Вінниці та Польщі створять мистецькі об'єкти з природних і перероблених матеріалів. Головною темою фестивалю стане вплив війни на природу та її наслідки для довкілля.