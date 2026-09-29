Йдеться про озеро в селі Уховецьк неподалік Ковеля. Українська блогерка Наталя Оксенюк показала водойму у фейсбуці та розповіла декілька цікавих фактів.

Де розташоване озеро Уховецьке?

Озеро розташоване у селі Уховецьк Волинської області, неподалік дороги Київ – Ковель. Від Ковеля до нього також недалеко. Водойму називають по-різному: Ухове, Ухо або Уховецьке. За словами Наталі Оксенюк, назва пов'язана з її формою, адже озеро нагадує людське вухо. За інформацією з Fisher Go, площа озера становить 20 гектарів.

Як виглядає озеро Уховецьке / фейсбук Наталя Оксенюк

Яка вода та берег на озері?

Однією з особливостей водойми блогерка називає прозору воду. На березі можна побачити сліди птахів, а у воді рибу. Біля озера є довга кладка, однак частина її вже впала у воду. Берег місцями оточений тополями. Також тут можна побачити мушлі, залишені молюсками, а біля води трапляється біла глина.

Чи можна тут рибалити?

Уховецьке озеро підходить не лише для відпочинку біля води, а і для аматорської риболовлі. Fisher Go зазначає, що рибалити тут можна безкоштовно і лише вдень. У водоймі водяться короп, карась, білий амур, щука, окунь, судак, товстолоб, краснопірка та плітка.

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У глибшій частині озера є мулове дно та багато водоростей. У вихідні сюди приїздить більше рибалок, тоді як у будні людей менше. Для риболовлі навколо водойми облаштовано кілька пірсів. Для тих, хто хоче провести біля озера більше часу, Fisher Go радить подбати про необхідні припаси та взяти із собою запас вугілля або дров для барбекю.

Де розташоване озеро Ухове: дивитись на картах