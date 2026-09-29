Речь идет об озере в селе Уховецк недалеко от Ковеля. Украинская блогерша Наталья Оксенюк показала водоем в фейсбуке и рассказала несколько интересных фактов.

Где находится Уховецкое озеро?

Озеро расположено в селе Уховецк Волынской области, недалеко от дороги Киев – Ковель. От Ковеля до него также недалеко. Водоем называют по-разному: Ухове, Ухо или Уховецкое. По словам Натальи Оксенюк, название связано с его формой, ведь озеро напоминает человеческое ухо. По информации из Fisher Go, площадь озера составляет 20 гектаров.

Как выглядит озеро Уховецкое / фейсбук Наталья Оксенюк

Какая вода и берег на озере?

Одной из особенностей водоема блогерша называет прозрачную воду. На берегу можно увидеть следы птиц, а в воде рыбу. У озера есть длинная кладка, однако часть ее уже обрушилась в воду. Берег местами окружен тополями. Также здесь можно увидеть ракушки, оставленные моллюсками, а у воды встречается белая глина.

Можно ли здесь рыбачить?

Уховецкое озеро подходит не только для отдыха у воды, но и для любительской рыбалки. Fisher Go отмечает, что рыбачить здесь можно бесплатно и только днем. В водоеме водятся карп, карась, белый амур, щука, окунь, судак, толстолоб, красноперка и плотва.

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В более глубокой части озера иловое дно и много водорослей. По выходным сюда приезжает больше рыбаков, тогда как в будни людей меньше. Для рыбалки вокруг водоема обустроено несколько пирсов. Тем, кто хочет провести у озера больше времени, Fisher Go советует позаботиться о необходимых припасах и взять с собой запас угля или дров для барбекю.

Где находится озеро Ухове: смотреть на картах