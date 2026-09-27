Високі зарплати та розвинена інфраструктура відіграють важливу роль, однак не менш важливими є доступність житла, здоров’я населення, можливості для відпочинку та близькість до природи, пише In Journal.

Яке місто вважається найкращим для життя у Європі?

За сукупністю цих критеріїв цього року вирізнився норвезький Берген. У Global Cities Index 2026, який охоплює 1000 найбільших міст світу, він посів друге місце у загальному рейтингу й став лідером серед європейських міст. Перше місце у світовому списку дісталося австралійській Канберрі.

Чим Берген вирізняється?

Одна з особливостей Бергена – поєднання міської інфраструктури та природи. У місті проживає близько 290 тисяч людей, тому за масштабом воно суттєво вирізняється від великих європейських мегаполісів.

Берген розташований біля фіорду Бюфьорден та з усіх боків оточений горами. Поблизу міської забудови є одразу сім гір, тому мешканцям не потрібно далеко їхати, щоб опинитися серед природи. Це створює умови для активного відпочинку навіть після завершення робочого дня.



Берген комфортний за рівнем життя у Європі / Фото Pexels

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Житло в Бергені обходиться дешевше, ніж у столиці країни. Середня оренда двокімнатної квартири тут на 22% нижча, ніж в Осло. Таким чином мешканці менше витрачають коштів на житло й спрямовують їх на інші потреби, зокрема відпочинок чи культурні заходи.

Проте високі позиції рейтингу ще не означають, що Берген підійде кожному. Однією з найбільш помітних особливостей міста є його клімат.

Через розташування між горами та морем Берген вважається одним із найбільш дощових міст Європи. Опади тут є настільки звичними, що жителі сприймають їх як частину повсякденного життя.

Для тих, хто любить сонячну погоду, клімат Бергена може стати суттєвим недоліком.

До першої десятки міст Європи за якістю життя також увійшли Франція, Швейцарія, Німеччина, Бельгія, Люксембург та Австрія.

Повний список має такий вигляд:

Берген, Норвегія (2-ге місце у світовому списку); Гренобль, Франція (4-те місце у світовому списку); Берн, Швейцарія (5-те місце у світовому списку); Осло, Норвегія (6-те місце у світовому списку); Люксембург, Люксембург (7-ме місце у світовому списку); Дрезден, Німеччина (8-ме місце у світовому списку); Гент, Бельгія (9-те місце у світовому списку); Париж, Франція (10-те місце у світовому списку); Базель, Швейцарія (11-те місце у світовому списку); Лінц, Австрія (12-те місце у світовому списку).

У європейській десятці опинилися не лише відомі столиці та великі туристичні центри. Поруч з Парижем до списку потрапили значно менші міста, такі як Берген, Гренобль, Гент і Лінц.