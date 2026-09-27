Высокие зарплаты и развитая инфраструктура играют важную роль, однако не менее важными являются доступность жилья, здоровье населения, возможности для отдыха и близость к природе, пишет In Journal.

Какой город считается лучшим для жизни в Европе?

По совокупности этих критериев в этом году выделился норвежский Берген. В Global Cities Index 2026, который охватывает 1000 крупнейших городов мира, он занял второе место в общем рейтинге и стал лидером среди европейских городов. Первое место в мировом списке досталось австралийской Канберре.

Почему Берген выделяется?

Одна из особенностей Бергена – сочетание городской инфраструктуры и природы. В городе проживает около 290 тысяч человек, поэтому по масштабам он существенно отличается от больших европейских мегаполисов.

Берген расположен у фьорда Бюфьорден и со всех сторон окружен горами. Вблизи городской застройки находится сразу семь гор, поэтому жителям не нужно далеко ехать, чтобы оказаться на лоне природы. Это создает условия для активного отдыха даже после окончания рабочего дня.



Берген – один из самых комфортных городов Европы по уровню жизни / Фото Pexels

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Жилье в Бергене обходится дешевле, чем в столице страны. Средняя арендная плата за двухкомнатную квартиру здесь на 22% ниже, чем в Осло. Таким образом, жители тратят меньше средств на жилье и направляют их на другие нужды, в частности на отдых или культурные мероприятия.

Однако высокие позиции в рейтинге еще не означают, что Берген подойдет каждому. Одной из наиболее заметных особенностей города является его климат.

Благодаря расположению между горами и морем Берген считается одним из самых дождливых городов Европы. Осадки здесь настолько привычны, что жители воспринимают их как часть повседневной жизни.

Для тех, кто любит солнечную погоду, климат Бергена может стать существенным недостатком.

В первую десятку городов Европы по качеству жизни также вошли Франция, Швейцария, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия.

Полный список выглядит так:

Берген, Норвегия (2-е место в мировом рейтинге); Гренобль, Франция (4-е место в мировом рейтинге); Берн, Швейцария (5-е место в мировом рейтинге); Осло, Норвегия (6-е место в мировом рейтинге); Люксембург, Люксембург (7-е место в мировом рейтинге); Дрезден, Германия (8-е место в мировом рейтинге); Гент, Бельгия (9-е место в мировом рейтинге); Париж, Франция (10-е место в мировом рейтинге); Базель, Швейцария (11-е место в мировом рейтинге); Линц, Австрия (12-е место в мировом рейтинге).

В европейскую десятку вошли не только известные столицы и большие туристические центры. Наряду с Парижем в список попали гораздо меньшие города, такие как Берген, Гренобль, Гент и Линц.