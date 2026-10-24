20 євро і ви у казці: де в Барселоні захований палац, від якого неможливо відвести погляд

Палац каталонської музики вважають одним із найяскравіших архітектурних шедеврів міста, а жодна фотографія не здатна передати його красу. Детальніше про цю будівлю розповідає 24 Канал.

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Що відомо про Палац каталонської музики?

Барселона має чимало унікальних архітектурних пам'яток, але одна з них досі залишається маловідомою серед туристів. Палац каталонської музики (Palau de la Música Catalana) звели на початку 20 століття коштом громадських пожертв. Для каталонців він мав символічне значення: палац повинен був стати місцем, де розвиватиметься національна музика та зберігатиметься місцева мистецька традиція.

Архітектор Луїс Доменек-і-Монтанер задумав палац як цілісний витвір мистецтва, у якому немає другорядних деталей. До роботи залучили скульпторів, майстрів мозаїки, керамістів і художників по склу. У результаті з'явилася споруда, де архітектура переплітається з декоративним мистецтвом. Нині палац належить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, а сьогодні сюди приходять не лише на музичні виступи, а й заради можливості побачити один із найефектніших інтер'єрів Європи.

Головна перлина палацу – концертна зала з величезним скляним куполом посеред стелі. Він нагадує перевернуту краплю, оточену золотавими та блакитними відтінками, і пропускає природне світло всередину приміщення. У сонячну погоду зал наповнюється кольоровими відблисками, через що здається, ніби перебуваєш просто неба.

Зовні палац також не схожий на типову концертну будівлю. Червона цегла, кольорова мозаїка, декоративні колони та скульптури створюють незвичне поєднання. Особливої уваги заслуговує композиція "Каталонська народна пісня", розташована на розі споруди.

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Скляний купол на стелі палацу / Фото Depositphotos

Як побачити палац туристам?

Палац каталонської музики розташований в історичному центрі Барселони. Потрапити всередину можна двома способами: придбати вхідний квиток або відвідати концерт. Туристка з України розповіла, що купувала звичайний вхідний квиток за 20 євро на 10 ранку неділі і випадково потрапила на концерт, адже в цей час була репетиція оркестру.

Серед туристів це місце не є дуже популярним. Якщо прийти вранці тут нікого не буде. Гуляючи палацом у мене було відчуття, що я потрапила в казку "Красуня і Чудовисько"– розповіла користувачка тіктоку @aleksandra_podorozhye.

Унікальний палац в Барселоні, який переносить у казку: відео @aleksandra_podorozhye

Найкращий спосіб познайомитися з палацом – побувати тут під час концерту. Палац каталонської музики створювали саме для цього – і понад століття потому він досі виконує своє призначення.