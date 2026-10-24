20 евро и вы в сказке: где в Барселоне спрятан дворец, от которого невозможно оторвать взгляд

Дворец каталонской музыки считается одним из самых ярких архитектурных шедевров города, и ни одна фотография не способна передать его красоту. Подробнее об этом здании рассказывает 24 Канал.

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Что известно о Дворце каталонской музыки?

В Барселоне немало уникальных архитектурных памятников, но один из них до сих пор остается малоизвестным среди туристов. Дворец каталонской музыки (Palau de la Música Catalana) был построен в начале 20 века на средства общественных пожертвований. Для каталонцев он имел символическое значение: дворец должен был стать местом, где будет развиваться национальная музыка и сохраняться местная художественная традиция.

Архитектор Луис Доменек-и-Монтанер задумал дворец как целостное произведение искусства, в котором нет второстепенных деталей. К работе привлекли скульпторов, мастеров мозаики, керамистов и художников по стеклу. В результате появилось сооружение, где архитектура переплетается с декоративным искусством. В настоящее время дворец входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и сегодня сюда приходят не только на музыкальные выступления, но и ради возможности увидеть один из самых эффектных интерьеров Европы.

Главная жемчужина дворца – концертный зал с огромным стеклянным куполом посреди потолка. Он напоминает перевернутую каплю, окруженную золотистыми и голубыми оттенками, и пропускает естественный свет внутрь помещения. В солнечную погоду зал наполняется цветными бликами, поэтому кажется, будто находишься под открытым небом.

Снаружи дворец также не похож на типичное концертное здание. Красный кирпич, цветная мозаика, декоративные колонны и скульптуры создают необычное сочетание. Особого внимания заслуживает композиция "Каталонская народная песня", расположенная на углу здания.

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Стеклянный купол на потолке дворца / Фото Depositphotos

Как туристам увидеть дворец?

Дворец каталонской музыки расположен в историческом центре Барселоны. Попасть внутрь можно двумя способами: приобрести входной билет или посетить концерт. Туристка из Украины рассказала, что покупала обычный входной билет за 20 евро на 10 утра воскресенья и случайно попала на концерт, ведь в это время проходила репетиция оркестра.

Среди туристов это место не пользуется большой популярностью. Если прийти утром, здесь никого не будет. Гуляя по дворцу, у меня было ощущение, что я попала в сказку "Красавица и Чудовище"– рассказала пользовательница TikTok @aleksandra_podorozhye.

Уникальный дворец в Барселоне, который переносит в сказку: видео @aleksandra_podorozhye

Лучший способ познакомиться с дворцом – побывать здесь во время концерта. Дворец каталонской музыки создавали именно для этого – и спустя более века он по-прежнему выполняет свое предназначение.