Видання Condé Nast Traveller оприлюднило щорічний рейтинг найдружелюбніших міст світу за 2026 рік у межах премії Readers' Choice Awards. Цього року перше місце посіло місто на іншому континенті.

Яке місто назвали найпривітнішим?

Переможцем став Мельбурн в Австралії. Рейтинг сформували на основі опитування читачів, які оцінювали, наскільки гостинно їх приймали в різних містах світу. До уваги брали звичайні ситуації під час подорожей: коли місцевий підказував дорогу або ж офіціант допомагав розібратися з меню ресторану.

Кожне місто отримало оцінку за 100-бальною шкалою. Мельбурн набрав 98,52 бала. На початку року він навіть очолив рейтинг найкращих міст світу за версією Time Out. Особливо високі оцінки Мельбурну поставили представники покоління Z.



Мельбурн назвали найдружелюбнішим / Фото Pexels

Високі результати показала також Португалія. Порту посів друге місце з 98,33 бала. Лісабон опинився ж на четвертій позиції з 97,50 бала.

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Третю сходинку зайняв Сеул із результатом 97,94 бала. У столиці Південної Кореї туристи цінують прояви доброзичливості від мешканців.

Що цікаво, у 2025 році переможцем стала столиця Еквадору – Кіто, а цього року вона навіть не потрапила до списку. Також в першій десятці минулого року був Единбург, а у 2026 році столиці Шотландії вже немає.

П’яте місце посів Амстердам у Нідерландах, за ним розташувався Перт в Австралії. До першої десятки також увійшли Джайпур в Індії, Буенос-Айрес в Аргентині, Бангкок у Таїланді. Замкнув рейтинг Кейптаун у Південній Африці, який посів десяте місце.