Издание Condé Nast Traveller обнародовало ежегодный рейтинг самых гостеприимных городов мира за 2026 год в рамках премии Readers' Choice Awards. В этом году первое место занял город на другом континенте.

Какой город назвали самым гостеприимным?

Победителем стал Мельбурн в Австралии. Рейтинг был составлен на основе опроса читателей, которые оценивали, насколько гостеприимно их принимали в разных городах мира. Учитывались обычные ситуации во время путешествий: когда местный житель подсказывал дорогу или официант помогал разобраться с меню ресторана.

Каждому городу была выставлена оценка по 100-балльной шкале. Мельбурн набрал 98,52 балла. В начале года он даже возглавил рейтинг лучших городов мира по версии Time Out. Особенно высокие оценки Мельбурну поставили представители поколения Z.



Мельбурн назвали самым гостеприимным / Фото Pexels

Высокие результаты показала также Португалия. Порту занял второе место с 98,33 балла. Лиссабон же оказался на четвертой позиции с 97,50 балла.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Третье место занял Сеул с результатом 97,94 балла. В столице Южной Кореи туристы ценят проявления доброжелательности со стороны местных жителей.

Что интересно, в 2025 году победителем стала столица Эквадора – Кито, а в этом году она даже не попала в список. Также в первой десятке прошлого года был Эдинбург, а в 2026 году столицы Шотландии уже нет.

Пятое место занял Амстердам в Нидерландах, за ним расположился Перт в Австралии. В первую десятку также вошли Джайпур в Индии, Буэнос-Айрес в Аргентине, Бангкок в Таиланде. Замкнул рейтинг Кейптаун в Южной Африке, занявший десятое место.