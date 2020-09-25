У багатьох українців Трускавець асоціюється передусім із санаторіями радянських часів, куди люди віком 40+ їздять за виданими у профкомах путівками. Однак мусимо зазначити: сьогодні змінилося як саме місто, так і лікувальні заклади. "Бабусині" килими повсюди та однотипні парки з альтанками все більше витісняються сучасними комплексами та "інстаграмними" локаціями.

Сайт 24 каналу у рамках проєкту ДАРТ "Мандруй Україною" відвідав Трускавець, аби особисто переконатися: місто осучаснюється і сьогодні тут є місце не лише для лікувального туризму.

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Сюди можна завітати як на день-два під час мандрівки Західною Україною, так і зупинитися на більш тривалий час для комплексного лікування. Багато курортних закладів тут мають опцію програм вихідного дня, а місцеві гіди готові за кілька годин показати найцікавіше, що є у Трускавці. Словом, якщо бажаєте поєднати оздоровлення та відпочинок – це ваш варіант.

Куди піти у Трускавці?

Костел Успіння Пресвятої Діви Марії

Розташування: вул. Суховоля, 1

Місцеві гіди називають споруду прикрасою Трускавця. Римо-католицький костел побудували на початку ХХ століття на місці сезонної каплиці Святої Кунегунди. Для засновників курорту храм став духовним центром.

У костелі є орган – кілька разів на тиждень тут відбуваються вечори органної музики. Кожен охочий може зайти послухати та помилуватися внутрішнім оздобленням храму.

Уже в часи незалежної України біля споруди встановили монумент Іоанну Павлу ІІ.





У костелі проводять вечори органної музики / Фото Уляна Верстюк, 24 канал

Ландшафтний парк "Підгір'я"

Розташування: вул. Данила Галицького (територія комплексу "Карпати")

У долині парку протікає струмок та облаштовано каскад декоративних озер, є невеличкий водоспад. На дерев'яному містку можна зробити красиві фото.

Парк прикрашають дерев'яні та бронзові скульптури, альтанки. На території є етно-ресторан, оздоблений у гуцульському стилі, та зоопарк.







Ландшафтний парк на території "Карпат" / Фото san-karpaty.com

Музей історії Трускавця

Розташування: майдан Січових Стрільців, 2

"Та кожне місто має історичний музей", – певно подумали ви з наміром прогорнути цей пункт. Не поспішайте. У Трускавці це – не лише місце зі старими світлинами та артефактами, а й дві зали, де регулярно проводять виставки сучасних художників та скульпторів. Часто – приурочені до певних дат чи подій. У підвалі закладу є своя "Криївка" – схрон періоду діяльності УПА, оформлений, як багато підвалів приватних будинків того часу.

Сам музей розташований у віллі з назвою "Саріуш" – колись тут зупинялися гості, які приїздили на курорт.







Музей історії Трускавця / Фото Уляна Верстюк, 24 канал

Церква Покрови Пресвятої Богородиці

Розташування: вул. Дрогобицька, 12-А

Греко-католицька церква розташована на одній із найвищих місцевостей Трускавця. Прикрашена мозаїками та вітражами, які вночі освітлюються, що по-особливому зачаровує.

На території церкви є дендропарк, де росте понад 2 тисячі різних рослин. Серед них – екзотичні пальми, магнолії, кипариси, манго тощо. Садом займається, зокрема, сам священник.



На території церкви – дендропарк / Фото catholic-church

Місце популярне як серед вірян, так і серед туристів, які "полюють" за красивими локаціями для фотографій у соцмережі.

Бювет мінеральних вод

Розташування: бул. Торосевича, 5

Трускавець відомий передусім джерелом мінеральної води "Нафтуся", аналогів якій немає у світі. Бювет розташований неподалік від її родовища – у центрі міста.

Усередині тут – зали з дозаторами, в які виводяться мінеральні води: "Нафтуся", "Марія", "Софія", "Броніслава". Стіни прикрашені панно зі скульптурним рельєфом.



Воду п'ють зі спеціального посуду – куманців, оскільки вважається, що вона псує зуби

Сьогодні мінеральну воду можна набрати з використанням спеціальної картки. Для місцевих жителів це безкоштовно (оплачується з міського бюджету), а для гостей міста – 24 гривні за літр. Обов'язкова умова для всіх – наявність призначення лікаря (для кожної людини окремо розраховується курс споживання, оскільки тутешні води – це фактично ліки). Часто лікування мінеральною водою входить у вартість путівки в санаторій.

Мінеральні води можна пити лише за рецептом лікаря / Фото Уляна Верстюк, 24 канал

Екскурсія пішохідними вуличками Трускавця

У місті, розкиданому на пагорбах, шляхтичі та польські графи будували вілли, багато з яких збереглися до наших днів. Тут жили представники різних народів: євреї, поляки, українці, німці, австрійці. Це сплетіння культур, звісно, залишило свій слід і в архітектурі Трускавця. Подивитися на це все та дізнатися цікаві факти про місто можна під час пішохідної екскурсії з місцевим гідом. Її тривалість, як правило – близько 3 годин.

У Трускавці переплітаються різні культури та архітектурні стилі / Фото Уляна Верстюк, 24 канал

Найстаріша вілла у місті, дивом збережена донині – вілла "Вікторія" – була побудована для графа Жолтовського у 1843 році. Спочатку там були розташовані пошта і телеграф. Зараз вона фактично діє як готель, де можуть зупинятися туристи.





Вілла "Вікторія" зараз функціонує як готель / Фото Уляна Верстюк, 24 канал

Навпроти "Вікторії" – палац культури імені Тараса Шевченка з радянською мозаїкою на фасаді. У часи СРСР тут стояли пам'ятники комуністичним вождям. Сьогодні – монумент Кобзареві.





Міський Палац культури / Фото Світлана Попова, 24 канал

Сімейний відпочинок та розваги

Багато комплексів наразі окремо організовують вечірні програми та екскурсії для своїх гостей. Крім того, можна замовити, наприклад, "офроуд" (їзда по бездоріжжю) околицями міста або у Карпатах, чи окремий тур до гір, які видно уже із самого Трускавця.

У місті є дельфінарій, а у годині їзди громадським транспортом (власним авто – пів години) – зоопарк (смт Меденичі).



Афіша нового шоу у дельфінарії, нижче – реклама турів та пам'ятна дошка з портретами героїв Небесної сотні / Фото Світлана Попова, 24 канал

Щороку тут проводять ралі "Гран-прі Трускавець" – приїздять спортсмени як з усієї України, так і з європейських держав. У листопаді гостей збирає найбільша кіноподія Західної України – кінофестиваль "Корона Карпат".



У місті сподіваються, що фестиваль відбудеться і цьогоріч / Фото Уляна Верстюк, 24 канал

Місцева влада має також амбітні плани на близьке майбутнє: побудувати у Трускавці оглядову вежу, аквапарк площею 3,5 гектари та розвивати піші маршрути – щоб заохочувати приїздити молодь. Велоінфраструктура у місті активно розвивається уже сьогодні.

Лікувальний курорт

Місто передусім відоме, як бальнеологічний курорт із цілющими мінеральними водами. Тому лікувальний туризм розвивається у Трускавці дуже стрімко. Станом на зараз тут є близько 90 санаторно-курортних закладів: санаторії, готелі, пансіонати, вілли.

Трускавець спеціалізується передусім на лікуванні захворювань нирок, сечовивідних шляхів, шлунково-кишкового тракту та обміну речовин. У залежності від захворювання і призначають лікування та дозування мінеральної води.

Санаторно-курортне лікування орієнтовано на "стабільних" пацієнтів, які не мають загострення захворювань. Для профілактики це має велике значення – легше запобігти хворобі, ніж її лікувати.

В середньому номер у санаторії обійдеться від 500 грн за добу з людини, залежно від рівня закладу, включення харчування та процедур тощо. Квартиру у місті можна орендувати дещо дешевше – від 300 грн.

Як правило, лікування триває 2-3 тижні. Є і програми вихідного дня, однак це більше для відпочинку – за два дні пролікуватися неможливо.

Як зараз виглядають санаторії у Трускавці / Фото Уляна Верстюк, 24 канал

Комплекси пропонують фактично все для покращення здоров'я гостей: діагностика, консультації профільних лікарів, саме лікування, різноманітні процедури, фітнес, спа тощо.

Окрім стандартних курортних зручностей, у закладах також можна замовити тури в гори, різноманітні екскурсії та трансфер з вокзалу чи аеропорту Львова. Деякі планують навіть повертати кошти, витрачені на дорогу до Трускавця поїздом.

Комплекси дотримуються карантинних заходів обережності / Фото Уляна Верстюк, 24 канал

Карантин вніс свої поправки у сервіс: у закладах розміщено антисептики, гостей та персонал просять носити маски. Є обмеження для дитячих кімнат та особливий режим прибирання.

Як дістатися з Києва до Трускавця?

Найшвидший спосіб – літаком до Львова (1-1,5 години). Прямі рейси з Борисполя виконують авіакомпанії МАУ та Windrose. Вартість квитка залежить від дати вильоту (станом на сьогодні, стартує від 1700 грн в один бік). Зі Львова можна доїхати поїздом (2-3 години, від 180 грн) чи автобусом від залізничного вокзалу – 85 грн, 1,5-2 години в дорозі.

Поїздом – 10,5-12 годин. Мінімальна вартість квитка – 270 грн (плацкарт).

Автобусом на дорогу витратите приблизно 10,5 годин. Обійдеться квиток у 660 грн (мінімум).

Автомобілем 630 км зі столиці подолати можна за 7-9 годин.