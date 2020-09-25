У многих украинцев Трускавец ассоциируется прежде всего с санаториями советских времен, куда люди в возрасте 40+ ездят по выданным в профкомах путевкам. Однако должны отметить: сегодня изменился как сам город, так и лечебные учреждения. "Бабушкины" ковры повсюду и однотипные парки с беседками, все больше вытесняются современными комплексами и "инстаграмными" локациями.

Сайт 24 канала в рамках проекта ДАРТ "Путешествуй по Украине" посетил Трускавец, чтобы лично убедиться: город осовременивается и сегодня здесь есть место не только для лечебного туризма.

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Сюда можно заехать, как на день-два во время путешествия по Западной Украине, так и остановиться на более длительное время для комплексного лечения. Многие курортные заведения здесь имеют опцию программ выходного дня, а местные гиды готовы за несколько часов показать самое интересное, что есть в Трускавце. Словом, если желаете совместить оздоровление и отдых – это ваш вариант.

Куда пойти в Трускавце?

Костел Успения Пресвятой Девы Марии

Расположение: ул. Суховоля, 1

Местные гиды называют сооружение украшением Трускавца. Римско-католический костел построили в начале ХХ века на месте сезонной часовни Святой Кунегунды. Для основателей курорта храм стал духовным центром.

В костеле есть орган – несколько раз в неделю здесь проходят вечера органной музыки. Каждый желающий может зайти послушать и полюбоваться внутренним убранством храма.

Уже во времена независимой Украины возле сооружения установили монумент Иоанну Павлу II.





В костеле проводят вечера органной музыки / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал

Ландшафтный парк "Подгорье"

Расположение: ул. Данила Галицкого (территория комплекса "Карпаты")

В долине парка протекает ручей и обустроен каскад декоративных озер, есть небольшой водопад. На деревянном мостике можно сделать красивые фото.

Парк украшают деревянные и бронзовые скульптуры, беседки. На территории есть этно-ресторан, украшенный в гуцульском стиле, и зоопарк.







Ландшафтный парк на территории "Карпат" / Фото san-karpaty.com

Музей истории Трускавца

Расположение: майдан Сечевых Стрельцов, 2

"И каждый город имеет исторический музей", – вероятно подумали вы с намерением пролистать этот пункт. Не торопитесь. В Трускавце это не только место со старыми фотографиями и артефактами, но и два зала, где регулярно проводят выставки современных художников и скульпторов. Часто приурочены к определенным датам или событиям. В подвале заведения есть своя "Крыивка" – схрон периода деятельности УПА, оформленный, как многие подвалы частных домов того времени.

Сам музей расположен на вилле с названием "Сариуш" – когда-то здесь останавливались гости, приезжавшие на курорт.







Музей истории Трускавца / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Расположение: ул. Дрогобычская, 12-А

Греко-католическая церковь расположена на одном из самых высоких мест Трускавца. Украшена мозаиками и витражами, которые ночью освещаются, что по-особенному завораживает.

На территории церкви есть дендропарк, где растет более 2 тысяч различных растений. Среди них – экзотические пальмы, магнолии, кипарисы, манго и тому подобное. Садом занимается, в частности, сам священник.



На территории церкви – дендропарк / Фото catholic-church

Место популярно как среди верующих, так и среди туристов, которые "охотятся" за красивыми локациями для фотографий в соцсети.

Бювет минеральных вод

Расположение: бул. Торосевича, 5

Трускавец известен прежде всего источником минеральной воды "Нафтуся", аналогов которой нет в мире. Бювет расположен неподалеку от ее месторождения – в центре города.

Внутри здесь – залы с дозаторами, в которые выводятся минеральные воды: "Нафтуся", "Мария", "София", "Бронислава". Стены украшены панно со скульптурным рельефом.



Воду пьют из специальной посуды – куманца, поскольку считается, что она портит зубы

Сегодня минеральную воду можно набрать с использованием специальной карточки. Для местных жителей это бесплатно (оплачивается из городского бюджета), а для гостей города – 24 гривны за литр. Обязательное условие для всех – наличие назначения врача (для каждого человека отдельно рассчитывается курс потребления, поскольку здешние воды – это фактически лекарство). Часто лечение минеральной водой входит в стоимость путевки в санаторий.



Минеральные воды можно пить только по рецепту врача / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал Минеральные воды можно пить только по рецепту врача / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал

Экскурсия по пешеходным улочкам Трускавца

В городе, расположенном на холмах, шляхтичи и польские графы строили виллы, многие из которых сохранились до наших дней. Здесь жили представители разных народов: евреи, поляки, украинцы, немцы, австрийцы. Это сплетение культур, конечно, оставило свой след и в архитектуре Трускавца. Посмотреть на это все и узнать интересные факты о городе можно во время пешеходной экскурсии с местным гидом. Ее продолжительность, как правило – около 3 часов.



В Трускавце переплетаются различные культуры и архитектурные стили / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал В Трускавце переплетаются различные культуры и архитектурные стили / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал

Самая старая вилла в городе, чудом сохранившаяся по сей день – вилла "Виктория" – была построена для графа Жолтовского в 1843 году. Сначала там были расположены почта и телеграф. Сейчас она фактически действует как отель, где могут останавливаться туристы.





Вилла "Виктория" сейчас функционирует как отель / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал

Напротив "Виктории" – дворец культуры имени Тараса Шевченко с советской мозаикой на фасаде. Во времена СССР здесь стояли памятники коммунистическим вождям. Сегодня – монумент Кобзарю.





Городской Дворец культуры / Фото Светлана Попова, 24 канал

Семейный отдых и развлечения

Многие комплексы сейчас отдельно организуют вечерние программы и экскурсии для своих гостей. Кроме того, можно заказать, например, "офроуд" (езда по бездорожью) по окрестностям города или в Карпатах, или отдельный тур в горы, которые видны уже с самого Трускавца.

В городе есть дельфинарий, а в часе езды на общественном транспорте (на собственным авто – пол часа) – зоопарк (пгт Меденичи).



Афиша нового шоу в дельфинарии, ниже – реклама туров и памятная доска с портретами героев Небесной сотни / Фото Светлана Попова, 24 канал

Ежегодно здесь проводят ралли "Гран-при Трускавец" – приезжают спортсмены как со всей Украины, так и из европейских государств. В ноябре гостей собирает крупнейшее кинособытие Западной Украины – кинофестиваль "Корона Карпат".



В городе надеются, что фестиваль состоится и в этом году / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал

Местные власти имеют также амбициозные планы на близкое будущее: построить в Трускавце смотровую башню, аквапарк площадью 3,5 гектара и развитьпешие маршруты – чтобы поощрять приез молодежи. Велоинфраструктура в городе активно развивается уже сегодня.

Лечебный курорт

Город прежде всего известен, как бальнеологический курорт с целебными минеральными водами. Поэтому лечебный туризм развивается в Трускавце очень стремительно. По состоянию на сейчас здесь есть около 90 санаторно-курортных заведений: санатории, гостиницы, пансионаты, виллы.

Трускавец специализируется прежде всего на лечении заболеваний почек, мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта и обмена веществ. В зависимости от заболевания и назначают лечение и дозировку минеральной воды.

Санаторно-курортное лечение ориентировано на "стабильных" пациентов, не имеющих обострения заболеваний. Для профилактики это имеет большое значение – легче предотвратить болезнь, чем ее лечить.

В среднем номер в санатории обойдется от 500 грн в сутки с человека, в зависимости от уровня заведения, включения питания и процедур и тому подобное. Квартиру в городе можно арендовать несколько дешевле – от 300 грн.

Как правило, лечение длится 2-3 недели. Есть и программы выходного дня, однако это больше для отдыха – за два дня пролечиться невозможно.



Как сейчас выглядят санатории в Трускавце / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал Как сейчас выглядят санатории в Трускавце / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал

Комплексы предлагают фактически все для улучшения здоровья гостей: диагностика, консультации профильных врачей, само лечение, различные процедуры, фитнес, спа и тому подобное.

Кроме стандартных курортных удобств, в заведениях также можно заказать туры в горы, различные экскурсии и трансфер с вокзала или аэропорта Львова. Некоторые планируют даже возвращать средства, потраченные на дорогу до Трускавца поездом.



Комплексы соблюдают карантинные меры предосторожности / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал Комплексы соблюдают карантинные меры предосторожности / Фото Ульяна Верстюк, 24 канал

Карантин внес свои поправки в сервис: в заведениях размещены антисептики, гостей и персонал просят носить маски. Есть ограничения для детских комнат и особый режим уборки.

Как добраться из Киева в Трускавец?

Самый быстрый способ – на самолете во Львов (1-1, 5 часа). Прямые рейсы из Борисполя выполняют авиакомпании МАУ и Windrose. Стоимость билета зависит от даты вылета (по состоянию на сегодня, стартует от 1700 грн в одну сторону). Из Львова можно доехать на поезде (2-3 часа, от 180 грн) или на автобусе от железнодорожного вокзала – 85 грн, 1,5-2 часа в пути.

На поезде – 10,5-12 часов. Минимальная стоимость билета – 270 грн (плацкарт).

На автобусе на дорогу потратите примерно 10,5 часов. Обойдется билет в 660 грн (минимум).

На автомобиле 630 км из столицы преодолеть можно за 7-9 часов.