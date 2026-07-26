Турагенція @krylati.travel назвала 3 міфи про Чорногорію, у які не треба вірити, щоб потім не розчаруватися.

Які міфи про Чорногорію розвіяла турагенція?

Міф 1 – це бюджетна альтернатива Туреччині

У Чорногорії дійсно є хороші готелі зі системою "все включено", але їх тут небагато. І загалом наповнення all inclusive у Чорногорії не таке широке як у Туреччині: тут нема аквапарків, анімації тощо. Загалом Чорногорія – це не про величезний вибір готелів на різний смак. Тут популярний інший формат відпочинку.

Міф 2 – у Чорногорії сервіс як у Туреччині

Чорногорія – це більш про спокійний європейський стиль. Тут ніхто не буде виконувати кожне побажання туриста за першим дзвінком як у Туреччині.

Зверніть увагу! Турагентки в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповідали, що найкращими країнами для відпочинку на системі "все включено" є Єгипет і Туреччина. Саме тут у готелях дійсно входить все – безліміт їжі, весела анімація, шоу-програми тощо. У готелях Європи зазвичай наповнення менше.

Міф 3 – у Чорногорії дуже дешево

Насправді вечеря у ресторані, шезлонги на пляжі, екскурсії та інші розваги коштують зовсім не дешево.

Які існують міфи про Чорногорію: відео

Чорногорія ідеально підійде для тих, хто їде у відпустку за красивою природою, а не розвагами і харчуванням у готелі. Тут сподобається туристам, які люблять старовинні містечка, вузькі вулички, неймовірні краєвиди і чисте Адріатичне море. Чорногорія не гірша за Туреччину – вона просто інша.