Транс'європейський туристичний маршрут буде проходити через Україну: деталі
Джерело:прес-служба Львівської ОДА
Від Ірландії до Босфору є туристичний пішохідний маршрут Е8. Він проходить що проходить через 10 країн. Вони є доволі популярними серед туристів. Тепер шлях пролягатиме через 4 області України.
Наша держава стане 11 в списку. Таке рішення має залучити туристів та інвестиції.
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Транс'європейський маршрут Е8
Туристичний маршрут починається у ірландському місті Корк, тоді прямує до Болгарії, а звідти – до Туреччини. Загальна протяжність чинного шляху складає 4 700 кілометрів. Україна теж стане його частиною, до маршруту включать 4 області.
Через українські Карпати запланована прокладка транс'європейського шляху Е8, який буде починатися від кордону з Польщею до кордону Румунії. Тому сьогодні ми пропонуємо оптимальний варіант маршруту, який би охопив чотири області Західного регіону,
– зазначив заступник голови Львівської ОДА.
Транс'європейський маршрут пролягатиме через Львівську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області. Проте остаточний шлях ще не затверджений, тому деякі пункти можуть зазнати змін.
Мапа пішохідного маршруту Європою до Туреччини / Фото з Вікіпедії