Наша держава стане 11 в списку. Таке рішення має залучити туристів та інвестиції.

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Транс'європейський маршрут Е8

Туристичний маршрут починається у ірландському місті Корк, тоді прямує до Болгарії, а звідти – до Туреччини. Загальна протяжність чинного шляху складає 4 700 кілометрів. Україна теж стане його частиною, до маршруту включать 4 області.

Через українські Карпати запланована прокладка транс'європейського шляху Е8, який буде починатися від кордону з Польщею до кордону Румунії. Тому сьогодні ми пропонуємо оптимальний варіант маршруту, який би охопив чотири області Західного регіону,

– зазначив заступник голови Львівської ОДА.

Транс'європейський маршрут пролягатиме через Львівську, Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області. Проте остаточний шлях ще не затверджений, тому деякі пункти можуть зазнати змін.



Мапа пішохідного маршруту Європою до Туреччини / Фото з Вікіпедії

Цікаво знати! До списку країн входять Ірландія, Англія, Нідерланди, Німеччина, Австрія, Словаччина, Польща, Румунія, Болгарія та Туреччина. Місія України в цьому маршрути – поєднати Карпати з боку Польщі та Румунії, познайомити туристів зі Сколівськими Бескидами та показати автентичні українські села.