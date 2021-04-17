У Топкапи провели розкопки: археологи знайшли унікальну знахідку

У турецькій столиці Стамбулі досліджували палац Топкапи. Науковці під час підземних досліджень там виявили галерею римського періоду.

Галерея була знайдена під час надземних та підземних робіт, що проводились у нижніх частинах палацу Топкапи. Вона включає три секції.

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Знайшли її біля воріт в тій частині палацу, яка закрита для відвідувачів. Археологи встановили, що це галерея римського періоду.

Від ґрунту вже очищено її частину. Науковці не виключають, що вона може вести до інших галерей чи приміщень. Дослідження знахідки триває.

Ми влаштовуємо благоустрій територій, які ще ніколи не були відкриті для відвідувачів. Завершуючи ландшафтні роботи, ми хочемо створити умови, до яких відвідувачі зможуть безпечно входити,

– сказав віцепрезидент національної адміністрації палаців Туреччини професор Ахмет Чапоглу.

Після завершення ландшафтних робіт вони будуть відкриті для відвідувачів.

Фото з розкопок у палаці Топкапи:



Галерея складається з трьох частин \ Фото TRT Haber

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Розкопки проводилися в одному з дворів палацу \ Фото TRT Haber



Розкопку відкриють для відвідувачів \ Фото TRT Haber