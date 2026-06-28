Не Валлеттою єдиною: приховані перлини Мальти, які здивують туристів

Якщо плануєте подорож на Мальту, варто заздалегідь скласти маршрут. Окрім популярних місць, на острові є чимало локацій, які допоможуть побачити його з різних боків.

Мальта приваблює туристів не лише пляжами, а і стародавніми містами, незвичайними декораціями до культового фільму та мальовничими морськими печерами. Український тревел-блогер Denys Skrypkin назвав п'ять локацій, які, на його думку, варто побачити хоча б раз у житті.

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Де шукати справжню Мальту: блогер показав п'ять найатмосферніших локацій острова

Першою у списку стала Валлетта – столиця Мальти, відома своїми старовинними укріпленнями. Тут туристи можуть побачити традиційний гарматний постріл над Великою гаванню, скуштувати місцеву випічку пастіці та зустріти захід сонця на міських мурах із панорамою на море та історичні форти.

Топ 5 місць Мальти / інстаграм denys_skrypkin

Якщо ж ви хочете побачити Мальту ще детальніше та дізнатися більше цікавих фактів про острів, завітайте на ютуб-канал "Шляхошукачі". Тревел-блогери Артур та Денис досліджують найвідоміші локації світу та показують їх з нового ракурсу, ділячись корисними порадами та власним досвідом подорожей.

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Не менш атмосферними є Три міста, де можна відчути справжній ритм життя острова. Вузькі вулички, прикрашені квітами, балкони з білизною та місцеві жителі, які спілкуються просто біля своїх будинків, створюють особливу атмосферу, далеку від популярних туристичних маршрутів.

До добірки також увійшло селище Папая – декорації, які звели для зйомок фільму про моряка Папая і не розібрали після завершення роботи над стрічкою. Сьогодні тут можна прогулятися кінематографічним містечком, поспілкуватися з акторами та навіть переглянути фільм, заради якого його побудували.

Ще одне місце, яке радить відвідати блогер, – це Мдіна, стародавнє місто-фортеця, де нині проживає лише кілька сотень людей. За потужними мурами ховаються вузькі середньовічні вулиці, а з оглядових майданчиків відкриваються одні з найкращих панорам Мальти.

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Завершує список Блакитний грот – одна з наймальовничіших природних локацій острова. За тисячі років море сформувало тут величезні скельні арки, печери і тунелі. Помилуватися краєвидами можна як з оглядового майданчика, так і під час прогулянки човном крізь природні гроти.