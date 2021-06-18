На тлі рекордних заражень: Росія відновить авіасполучення з Туреччиною

Росія відновить авіасполучення з Туреччиною вже з 22 червня. Окрім того, планують збільшити кількість російських рейсів до низки країн світу.
У Росії спалах COVID-19
Станом на 17 червня у Росії суттєво зросла кількість заражених на коронавірус. Упродовж тижня показник інфікованих зріс на 30%.
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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ситуація у країні стрімко погіршується, а динаміка несподівана
Такої динаміки не було в попередні сплески захворюваності,
– зазначив Собянін.
Країна відновлює авіасполучення
На тлі спалаху коронавірусу Росія планує відновити авіасполучення з такими країнами:
- США;
- Італією;
- Бельгією;
- Болгарією;
- Йорданією;
- Ірландією;
- Кіпром;
- Північною Македонією.
Окрім того, Росія збільшить кількість авіарейсів до:
- Австрії;
- Азербайджану;
- Вірменії;
- Катару;
- Греції;
- Фінляндії;
- Хорватії;
- Швейцарії.
Росія закривала авіасполучення з Туреччиною
- Авіасполучення з Туреччиною Росія закрила ще 15 квітня.
- Тоді це рішення російська сторона пояснила тим, що нібито з Туреччини масово приїжджають мандрівники, заражені коронавірусом.
- Водночас журналісти припускали: підґрунтям для такого рішення могли стати політичні причини.