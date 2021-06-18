На тлі рекордних заражень: Росія відновить авіасполучення з Туреччиною

18 червня 2021 , 23:03
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Джерело:

Meduza

Росія відновить авіасполучення з Туреччиною вже з 22 червня. Окрім того, планують збільшити кількість російських рейсів до низки країн світу.

У Росії спалах COVID-19

Станом на 17 червня у Росії суттєво зросла кількість заражених на коронавірус. Упродовж тижня показник інфікованих зріс на 30%.

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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ситуація у країні стрімко погіршується, а динаміка несподівана

Такої динаміки не було в попередні сплески захворюваності,
– зазначив Собянін.

Країна відновлює авіасполучення 

На тлі спалаху коронавірусу Росія планує відновити авіасполучення з такими країнами:

  • США;
  • Італією;
  • Бельгією;
  • Болгарією;
  • Йорданією;
  • Ірландією;
  • Кіпром;
  • Північною Македонією.

Окрім того, Росія збільшить кількість авіарейсів до:

  • Австрії;
  • Азербайджану;
  • Вірменії;
  • Катару;
  • Греції;
  • Фінляндії;
  • Хорватії;
  • Швейцарії.

Росія закривала авіасполучення з Туреччиною

  • Авіасполучення з Туреччиною Росія закрила ще 15 квітня
  • Тоді це рішення російська сторона пояснила тим, що нібито з Туреччини масово приїжджають мандрівники, заражені коронавірусом.
  • Водночас журналісти припускали: підґрунтям для такого рішення могли стати політичні причини.
Автор: Мар'яна Бекало