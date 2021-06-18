У Росії спалах COVID-19

Станом на 17 червня у Росії суттєво зросла кількість заражених на коронавірус. Упродовж тижня показник інфікованих зріс на 30%.

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Мер Москви Сергій Собянін заявив, що ситуація у країні стрімко погіршується, а динаміка несподівана

Такої динаміки не було в попередні сплески захворюваності,

– зазначив Собянін.

Країна відновлює авіасполучення

На тлі спалаху коронавірусу Росія планує відновити авіасполучення з такими країнами:

США;

Італією;

Бельгією;

Болгарією;

Йорданією;

Ірландією;

Кіпром;

Північною Македонією.

Окрім того, Росія збільшить кількість авіарейсів до:

Австрії;

Азербайджану;

Вірменії;

Катару;

Греції;

Фінляндії;

Хорватії;

Швейцарії.

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