В России вспышка COVID-19
По состоянию на 17 июня в России существенно возросло количество зараженных коронавирусом. В течение недели показатель инфицированных вырос на 30%.
Заметьте Север Турции в июне неожиданно засыпало снегом: фото
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация в стране стремительно ухудшается, а динамика неожиданная
Такой динамики не было в предыдущие всплески заболеваемости,
– отметил Собянин.
Страна возобновляет авиасообщение
На фоне вспышки коронавируса Россия планирует возобновить авиасообщение с такими странами:
- США;
- Италией;
- Бельгией;
- Болгарией;
- Иорданией;
- Ирландией;
- Кипром;
- Северной Македонией.
Кроме того, Россия увеличит количество авиарейсов в:
- Австрию;
- Азербайджан;
- Армению;
- Катару;
- Грецию;
- Финляндию;
- Хорватию;
- Швейцарию.
Россия закрывала авиасообщение с Турцией
- Авиасообщение с Турцией Россия закрыла еще 15 апреля.
- Тогда это решение российская сторона объяснила тем, что якобы из Турции массово приезжают путешественники, заражены коронавирусом.
- В то же время журналисты предполагали: основой для такого решения могли стать политические причины.