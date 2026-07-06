У тренді тепер – північ Європи: туристи масово обирають прохолодні напрямки через спеку
Аномальна спека, яка накрила Європу у червні, змінила тренди туризму. Все більше людей прагнуть втекти з розпеченого півдня Європи у прохолодні північні країни. У липні прогнозують ще одне сильне підвищення температури, тож туристи вже шукають собі місця, щоб легше пережити спеку.
Time Out, посилаючись на дані туристичних агенцій, пише про збільшення інтересу до країн з помірним кліматом. Усе більше людей замість відпустки на півдні Франції чи Італії обирають відпочинок у прохолодних північних країнах, де навіть в обід можна дихати на повні груди.
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Які країни стрімко набирають популярності серед туристів?
Влітку 2026 року Європа зіштовхнулася з рекордною спекою. Через це туристи свідомо почали обирати нові напрямки для відпустки. Люди втомилися від палючого сонця, задушливого повітря і спекотних ночей, тож нині все більше придивляються до північних країн. Тут можна багато гуляти на свіжому повітрі, милуватися природою і також купатися у водоймах, які, щоправда, прохолодніші.
Це поява "coolcation" – тенденції навмисно бронювати північні напрямки, щоб обміняти спекотні дні на мальовничі краєвиди, а спекотні безсонні ночі – на свіже повітря фіордів,
– пояснило видання.
Найпопулярнішим містом для прохолодного відпочинку став Гетеборг у Швеції. Температура повітря тут рідко підіймається вища +21 градуса. На туристів тут чекає мальовнича річка, яка перетинає місто, багато зелених парків, кольорових будинків тощо. Загалом інтерес до Гетеборга зріс на 33%.
На другому місці у рейтингу – столиця Швеції Стокгольм. Туристам варто відвідати озеро Hellasgården, де у теплу погоду обожнюють відпочивати місцеві мешканці, Старе місто та помандрували островами Стокгольмського архіпелагу.
До рейтингу прохолодних міст Європи, які набирають популярності серед туристів, також потрапили Цюрих, Женева, Осло, Інсбрук та Зальцбург.
Куди ще можна поїхати у відпустку і втекти від спеки?
Експерт із подорожей Саймон Колдер порадив три прохолодні напрямки у Європі. На перше місці він поставив мальовничі Шетландські острови – найпівнічніший архіпелаг Шотландії. Якщо дуже хочеться відпочити в Іспанії, то варто обрати місто Таріфа. Хоч воно і розташоване на крайньому півдні країни, та через прохолодні вітри з Атлантичного океану температура тут зазвичай на 4 – 5 градусів нижча, ніж у Малазі. Або ж можна спланувати відпустку у Піренеї і погуляти горами.