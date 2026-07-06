У тренді тепер – північ Європи: туристи масово обирають прохолодні напрямки через спеку

Аномальна спека, яка накрила Європу у червні, змінила тренди туризму. Все більше людей прагнуть втекти з розпеченого півдня Європи у прохолодні північні країни. У липні прогнозують ще одне сильне підвищення температури, тож туристи вже шукають собі місця, щоб легше пережити спеку.

Time Out, посилаючись на дані туристичних агенцій, пише про збільшення інтересу до країн з помірним кліматом. Усе більше людей замість відпустки на півдні Франції чи Італії обирають відпочинок у прохолодних північних країнах, де навіть в обід можна дихати на повні груди.

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Які країни стрімко набирають популярності серед туристів?

Влітку 2026 року Європа зіштовхнулася з рекордною спекою. Через це туристи свідомо почали обирати нові напрямки для відпустки. Люди втомилися від палючого сонця, задушливого повітря і спекотних ночей, тож нині все більше придивляються до північних країн. Тут можна багато гуляти на свіжому повітрі, милуватися природою і також купатися у водоймах, які, щоправда, прохолодніші.

Це поява "coolcation" – тенденції навмисно бронювати північні напрямки, щоб обміняти спекотні дні на мальовничі краєвиди, а спекотні безсонні ночі – на свіже повітря фіордів,

– пояснило видання.

Найпопулярнішим містом для прохолодного відпочинку став Гетеборг у Швеції. Температура повітря тут рідко підіймається вища +21 градуса. На туристів тут чекає мальовнича річка, яка перетинає місто, багато зелених парків, кольорових будинків тощо. Загалом інтерес до Гетеборга зріс на 33%.

Місто Гетеборг у Швеції / Фото Depositphotos

На другому місці у рейтингу – столиця Швеції Стокгольм. Туристам варто відвідати озеро Hellasgården, де у теплу погоду обожнюють відпочивати місцеві мешканці, Старе місто та помандрували островами Стокгольмського архіпелагу.

Прохолодний Стокгольм / Фото Depositphotos

До рейтингу прохолодних міст Європи, які набирають популярності серед туристів, також потрапили Цюрих, Женева, Осло, Інсбрук та Зальцбург.

Куди ще можна поїхати у відпустку і втекти від спеки?

Експерт із подорожей Саймон Колдер порадив три прохолодні напрямки у Європі. На перше місці він поставив мальовничі Шетландські острови – найпівнічніший архіпелаг Шотландії. Якщо дуже хочеться відпочити в Іспанії, то варто обрати місто Таріфа. Хоч воно і розташоване на крайньому півдні країни, та через прохолодні вітри з Атлантичного океану температура тут зазвичай на 4 – 5 градусів нижча, ніж у Малазі. Або ж можна спланувати відпустку у Піренеї і погуляти горами.