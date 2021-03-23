Зеленський запровадив тимчасовий безвіз для туристів з Китаю

Для громадян Китайської Народної Республіки ввели тимчасове запровадження безвізового режиму з 1 квітня до 30 вересня 2021 року.

Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Стосується це тих громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою.

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Ввели цей указ для розвитку дружніх відносин між Україною та КНР і активізації двостороннього співробітництва у сфері туризму.

Також цей указ стосується транзитного проїзду через українську територію для громадян КНР, які їдуть з туристичною метою. Термін перебування в Україні не повинен перевищувати 30 днів протягом 180 днів.