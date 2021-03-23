Для граждан Китайской Народной Республики ввели временное введение безвизового режима с 1 апреля до 30 сентября 2021 года.

Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Касается это тех граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью.

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Ввели этот указ для развития дружественных отношений между Украиной и КНР и активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Также этот указ касается транзитного проезда через украинскую территорию для граждан КНР, которые едут с туристической целью. Срок пребывания в Украине не должен превышать 30 дней в течение 180 дней.